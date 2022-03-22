Общество 22.03.2022 в 09:29

В Бурятии аграрии расширят посевы зерновых, картофеля и овощей

Уже закуплено более четверти удобрений под будущий урожай
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Текст: Номер один
В Бурятии аграрии расширят посевы зерновых, картофеля и овощей
В Бурятии началась работа по подготовке к весенним полевым работам. Крестьяне  готовятся к увеличению посевных площадей и закупу отечественных удобрений, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Владимир Путин 16 марта на совещании по мерам поддержки регионов сделал ряд заявлений по социальной и экономической жизни страны. Все национальные проекты работали, работают и будут работать. В сельском хозяйстве Бурятии по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» уже четвертый год эффективно работает грант «Агростартап», при поддержке  которого начинающие фермеры могут воплотить самые интересные идеи и нововведения в АПК Бурятии. Будем направлять дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличивать посевные площади, - отметил министр  сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев.

«Аграрии активно готовятся к посевной кампании. По каждой культуре планируется увеличение посевных площадей. Все необходимое у хозяйств есть. Прошлый год был урожайным для Бурятии, благоприятные природные условия обеспечили всех сельхозтоваропроизводителей необходимым семенным материалом. Семенами зерновых и кормовых культур республика полностью обеспечена», - подчеркнул Галсан Дареев.


Так, по зерновым и кормовым культурам планируется увеличить посевные площади на 2-3%, по картофелю и овощам планируется увеличение от 7 до 10%. По данным бурятского филиала «Россельхозцентра» семеноводческими хозяйствами засыпано семян зерновых и колосовых культур около 11 тыс тонн. Планируется закупить и использовать 4 тысячи тонн удобрений. При этом, более четверти от необходимого объема уже закуплено.

Картофелеводческие хозяйства товарного сектора также обеспечены семенным материалом на текущий год, имеется весь необходимый запас. Несколько хозяйств - СПК «Газар», «Гарантия-2», ООО «Здоровое питание» сейчас  закупают элитные семена картофеля в других регионах России, .
Сельхозтоваропроизводители, занятые в овощеводстве, предусмотрительно закупили весь семенной материал заранее, так как есть культуры с высадкой на рассаду. По всем видам культур весь необходимый объём семян уже закуплен.

Фото: egov-buryatia.ru
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