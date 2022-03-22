Общество 22.03.2022 в 09:39
Риски одиночества
Договор ренты. Есть ли подводные камни?
Текст: Номер один
«Стала старая, сил нет, и думаю заключить договор ренты с каким-нибудь порядочным человеком, которому оставлю свою квартиру. Только боюсь, что раньше времени отправят на тот свет. Есть такая вероятность?»
Канна Георгиевна, Улан-Удэ.
— Да, можно заключить договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 Гражданского кодекса РФ), так называемый договор ренты. Тот, кто получит жилье, обязан содержать собственника квартиры.
Документ должен удостоверяться исключительно нотариусом, а в обязанности плательщика ренты входит не только обеспечение жильем, питанием, одеждой и продуктами первой необходимости гражданина, но и уход за ним в случае наличия серьезных проблем со здоровьем. Этот способ гарантирует, что собственник квартиры при передаче жилья не окажется на улице.
Плательщик ренты не может распоряжаться домом или квартирой без согласия хозяина. Лишь после смерти хозяина жилье полностью перейдет в собственность плательщика ренты, который может не бояться нежданно объявившихся наследников. Но все это лишь при условии, если стороны честно и добросовестно будут выполнять свои обязанности, оговоренные в договоре.
Риски есть всегда, если какая-то из сторон решит пойти путем обмана и криминала. Немало случаев, что договор ренты можно расторгнуть через год-два, сославшись на то, что приносят не те продукты. Есть риск, что получатель недвижимости может захотеть ускорить уход из жизни другой стороны договора, но это уже криминальная история.
Канна Георгиевна, Улан-Удэ.
— Да, можно заключить договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 Гражданского кодекса РФ), так называемый договор ренты. Тот, кто получит жилье, обязан содержать собственника квартиры.
Документ должен удостоверяться исключительно нотариусом, а в обязанности плательщика ренты входит не только обеспечение жильем, питанием, одеждой и продуктами первой необходимости гражданина, но и уход за ним в случае наличия серьезных проблем со здоровьем. Этот способ гарантирует, что собственник квартиры при передаче жилья не окажется на улице.
Плательщик ренты не может распоряжаться домом или квартирой без согласия хозяина. Лишь после смерти хозяина жилье полностью перейдет в собственность плательщика ренты, который может не бояться нежданно объявившихся наследников. Но все это лишь при условии, если стороны честно и добросовестно будут выполнять свои обязанности, оговоренные в договоре.
Риски есть всегда, если какая-то из сторон решит пойти путем обмана и криминала. Немало случаев, что договор ренты можно расторгнуть через год-два, сославшись на то, что приносят не те продукты. Есть риск, что получатель недвижимости может захотеть ускорить уход из жизни другой стороны договора, но это уже криминальная история.
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