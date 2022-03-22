Риски одиночества

Канна Георгиевна, Улан­-Удэ.

Тот, кто получит жилье, обязан содержать собственника квартиры.

Плательщик ренты не может распоряжаться домом или квартирой без согласия хозяина

Риски есть всегда, если какая-­то из сторон решит пойти путем обмана и криминала

— Да, можно заключить договор пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 Гражданского кодекса РФ), так называемый договор ренты.Документ должен удостоверяться исключительно нотариусом, а в обязанности плательщика ренты входит не только обеспечение жильем, питанием, одеждой и продуктами первой необходимости гражданина, но и уход за ним в случае наличия серьезных проблем со здоровьем. Этот способ гарантирует, что собственник квартиры при передаче жилья не окажется на улице.. Лишь после смерти хозяина жилье полностью перейдет в собственность плательщика ренты, который может не бояться нежданно объявившихся наследников. Но все это лишь при условии, если стороны честно и добросовестно будут выполнять свои обязанности, оговоренные в договоре.. Немало случаев, что договор ренты можно расторгнуть через год-­два, сославшись на то, что приносят не те продукты. Есть риск, что получатель недвижимости может захотеть ускорить уход из жизни другой стороны договора, но это уже криминальная история.