В Бурятии суточный прирост COVID-19 составил 217 случаев

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 133 357. Это на 217 больше, чем было в понедельник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 090). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 947 человек, один за последние сутки, он старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 204 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 394 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 258. За предыдущие сутки госпитализировано 23 пациента.В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ – 19 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 550 коек: занято – 394, свободно – 156 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,6%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1543 человек.Выздоровели от коронавируса – 111 845 (+1041) человек, дополнительно снято с наблюдения - 489.В республике всего первично привиты от коронавируса 497 603 человека (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 471 649 человек (65,5 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 151 558 человек, завершили - 137 058.Фото: pixabay.com