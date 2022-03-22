Жителям Бурятии проиндексируют социальные пенсии

Как сообщили в Минсоцзащиты Бурятии, с 1 апреля социальная пенсия будет проиндексирована на 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу.Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.Индексация социальных пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%, то есть как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год.С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%.Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. В Бурятии по состоянию на 1 марта 2022 года получателями социальных пенсий являются 34476 граждан. Из этого числа 12351 человек проживает в Улан-Удэ.Фото: «Номер один»