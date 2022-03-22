Общество 22.03.2022 в 10:12

Жителям Бурятии проиндексируют социальные пенсии

В республике их получают более 34 тысяч человек
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жителям Бурятии проиндексируют социальные пенсии
Как сообщили в Минсоцзащиты Бурятии, с 1 апреля социальная пенсия будет проиндексирована на 8,6%. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу.

Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Индексация социальных пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%, то есть как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год.

С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%.

Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. В Бурятии по состоянию на 1 марта 2022 года получателями социальных пенсий являются 34476 граждан. Из этого числа 12351 человек проживает в Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
Теги
пенсии

Все новости

В Улан-Удэ проверили все трамвайные светофоры
22.03.2022 в 11:12
Аэропорт Улан-Удэ получил допуск на новые международные рейсы
22.03.2022 в 11:06
Чета пенсионеров на севере Бурятии живет в «таёжном тупике»
22.03.2022 в 10:45
Telegram стремительно наращивает популярность в Бурятии
22.03.2022 в 10:22
Жителям Бурятии проиндексируют социальные пенсии
22.03.2022 в 10:12
В Бурятии цены на стройматериалы выросли до 30%
22.03.2022 в 10:04
В Улан-Удэ сбили еще одного пешехода
22.03.2022 в 09:50
В Бурятии суточный прирост COVID-19 составил 217 случаев
22.03.2022 в 09:48
Риски одиночества
22.03.2022 в 09:39
В Бурятии аграрии расширят посевы зерновых, картофеля и овощей
22.03.2022 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
В Улан-Удэ проверили все трамвайные светофоры
Специалисты помыли их и проделали работу по протяжке контактов
22.03.2022 в 11:12
Аэропорт Улан-Удэ получил допуск на новые международные рейсы
Правда, когда они будут запущены, пока не известно
22.03.2022 в 11:06
Чета пенсионеров на севере Бурятии живет в «таёжном тупике»
Повторять судьбу Агафьи Лыковой им приходится по воле районных бюрократов

22.03.2022 в 10:45
Telegram стремительно наращивает популярность в Бурятии
Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим соцсетям
22.03.2022 в 10:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru