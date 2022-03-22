Telegram стремительно наращивает популярность в Бурятии

В марте 2022 года сервис Telegram обошёл WhatsApp более чем в 80 регионах России, став самым популярным мессенджером у жителей страны, в том числе и в Бурятии. Сервис начал активно расти с 24 февраля. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data.Как сообщили в пресс-службе компании, за первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах Прибайкалья увеличилась с 49% до 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.Доля Viber сократилась с 35% до 24%, теперь он занимает второе место по объему трафика в республике. Доля WhatsApp также снизилась: с 16% до 11%.Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82 В том числе и в Бурятии – спрос на него вырос в марте на 94% по сравнению с февралем. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня – там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.Фото: предоставлено компанией МегаФон