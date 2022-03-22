Общество 22.03.2022 в 10:45

Чета пенсионеров на севере Бурятии живет в «таёжном тупике»

Повторять судьбу Агафьи Лыковой им приходится по воле районных бюрократов

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Чета пенсионеров на севере Бурятии живет в «таёжном тупике»
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, к которой обратилась пенсионерка, проживающая с супругом в заброшенном поселке в доме без электричества, помогает пожилой паре. «Положение усугубляет здоровье пенсионеров, в частности, супруг заявительницы в недавнем прошлом перенес инсульт», - сообщили в аппарате омбудсмена.

Юлия Жамбалова направила запрос в адрес главы Муйского района. В ответ муниципалитет проинформировал о том, что в настоящее время в поселке Баргалино действительно отсутствует электричество, т.к. все жители поселка выехали, осталась только одна семья.  Гражданам предлагалось временное (маневренное) жилье в поселках Таксимо и  Усть-Муя, но был получен отказ.

В связи со сложившимися обстоятельствами администрацией Муйского района для семьи был закуплен дизельгенератор. Поставку горюче-смазочных материалов для его заправки периодически производит глава МО СП «Муйская сельская администрация». Также администрацией заключен договор с местным жителем о подвозе пенсионерки в магазин за покупкой продуктов и обратно еженедельно.

Районные власти неоднократно давали разъяснения о порядке включения граждан в программу по переселению, а также о том, что необходимо оформить документы на дом. Однако заявители не предприняли никаких действий по постановке на учет своего имущества.

После направления ответа заявителю пенсионерка вышла на связь и в ходе телефонного разговора пояснила, что дизельгенератор, о котором идет речь, был закуплен ее семьей самостоятельно и заправку горюче-смазочных материалов они осуществляют самостоятельно. Муниципалитет признал недостоверность своих сведений.

Омбудсмен  вновь направила письмо в адрес главы администрации  Муйского района, проинформировав о взятии ситуации под личный контроль, а также - об оказании содействия в постановке пожилых людей на очередь для улучшения жилищных условий, в оформлении жилого помещения в собственность и признании его аварийным. Району предложено рассмотреть вопрос предоставления жилого помещения, пригодного для проживания взамен аварийному, а также провести комиссионный выезд для обследования условий проживания супругов, оказания необходимой пенсионерам помощи и предложения семье предоставления временного (маневренного) жилья.

Фото: pixabay.com
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