Общество 22.03.2022 в 11:06

Аэропорт Улан-Удэ получил допуск на новые международные рейсы

Правда, когда они будут запущены, пока не известно
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Текст: Константин Воронов
Аэропорт Улан-Удэ получил допуск на новые международные рейсы
Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, Росавиация опубликовала список новых допусков на международные рейсы. Столица Бурятии в них указана по трем направлениям: Улан-Удэ - Санья (Китай), Улан-Удэ - Утопао (Таиланд) и Улан-Удэ - Денпасар (Бали).

«Конечно, это пока только разрешение, но с авиакомпанией «Азур эйр» уже ведём переговоры», - сообщил Дмитрий Гармаев, отметив, что в 2019 рейс в китайский город Санья уже успешно выполнялся.

Также гендиректор аэропорта рассказал, что авиакомпания Smartavia меняет аэропорт в Москве и с 28 марта начинает выполнять рейсы из Улан-Удэ в аэропорт Шереметьево.

«Сейчас авиакомпания выполняет 4 рейса в неделю, а с 22 апреля увеличивает частоту до ежедневной», - добавил он.

Фото: «Номер один»
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