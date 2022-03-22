Общество 22.03.2022 в 11:06
Аэропорт Улан-Удэ получил допуск на новые международные рейсы
Правда, когда они будут запущены, пока не известно
Текст: Константин Воронов
Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, Росавиация опубликовала список новых допусков на международные рейсы. Столица Бурятии в них указана по трем направлениям: Улан-Удэ - Санья (Китай), Улан-Удэ - Утопао (Таиланд) и Улан-Удэ - Денпасар (Бали).
«Конечно, это пока только разрешение, но с авиакомпанией «Азур эйр» уже ведём переговоры», - сообщил Дмитрий Гармаев, отметив, что в 2019 рейс в китайский город Санья уже успешно выполнялся.
Также гендиректор аэропорта рассказал, что авиакомпания Smartavia меняет аэропорт в Москве и с 28 марта начинает выполнять рейсы из Улан-Удэ в аэропорт Шереметьево.
«Сейчас авиакомпания выполняет 4 рейса в неделю, а с 22 апреля увеличивает частоту до ежедневной», - добавил он.
Фото: «Номер один»
«Конечно, это пока только разрешение, но с авиакомпанией «Азур эйр» уже ведём переговоры», - сообщил Дмитрий Гармаев, отметив, что в 2019 рейс в китайский город Санья уже успешно выполнялся.
Также гендиректор аэропорта рассказал, что авиакомпания Smartavia меняет аэропорт в Москве и с 28 марта начинает выполнять рейсы из Улан-Удэ в аэропорт Шереметьево.
«Сейчас авиакомпания выполняет 4 рейса в неделю, а с 22 апреля увеличивает частоту до ежедневной», - добавил он.
Фото: «Номер один»