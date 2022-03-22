Аэропорт Улан-Удэ получил допуск на новые международные рейсы

Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, Росавиация опубликовала список новых допусков на международные рейсы. Столица Бурятии в них указана по трем направлениям: Улан-Удэ - Санья (Китай), Улан-Удэ - Утопао (Таиланд) и Улан-Удэ - Денпасар (Бали).«Конечно, это пока только разрешение, но с авиакомпанией «Азур эйр» уже ведём переговоры», - сообщил Дмитрий Гармаев, отметив, что в 2019 рейс в китайский город Санья уже успешно выполнялся.Также гендиректор аэропорта рассказал, что авиакомпания Smartavia меняет аэропорт в Москве и с 28 марта начинает выполнять рейсы из Улан-Удэ в аэропорт Шереметьево.«Сейчас авиакомпания выполняет 4 рейса в неделю, а с 22 апреля увеличивает частоту до ежедневной», - добавил он.Фото: «Номер один»