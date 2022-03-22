Общество 22.03.2022 в 11:12

В Улан-Удэ проверили все трамвайные светофоры

Специалисты помыли их и проделали работу по протяжке контактов
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Текст: Эльвира Долговых
В Улан-Удэ проверили все трамвайные светофоры
ulan-ude-info.ru
Сотрудники светофорной службы МБУ «Горсвет» провели ревизию всех трамвайных светофоров. В ходе осмотра специалисты проделали работу по протяжке контактов и помыли светофоры, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Трамвайные светофоры состоят из четырех секций и напоминают по форме букву «Т». Сверху расположены три круглых секции, а в нижнем ряду по центру – одна секция. Т-образным светофором определяют направление трамваев. Движение разрешено в том случае, когда горит ячейка нижнего сигнала и один, два или три верхних.

В каждой ячейке светофора установлены светодиодные лампы. Они оповещают водителей двумя сигналами – выключение и включение. Обычным автомобилистам непривычна цветовая гамма устройства. Она выполнена в бело-лунном цвете.

Напомним, МБУ «Горсвет» с 2015 года занимается техническим обслуживанием всех светофорных объектов в столице Бурятии.
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