В Улан-Удэ проверили все трамвайные светофоры

Сотрудники светофорной службы МБУ «Горсвет» провели ревизию всех трамвайных светофоров. В ходе осмотра специалисты проделали работу по протяжке контактов и помыли светофоры, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Трамвайные светофоры состоят из четырех секций и напоминают по форме букву «Т». Сверху расположены три круглых секции, а в нижнем ряду по центру – одна секция. Т-образным светофором определяют направление трамваев. Движение разрешено в том случае, когда горит ячейка нижнего сигнала и один, два или три верхних.В каждой ячейке светофора установлены светодиодные лампы. Они оповещают водителей двумя сигналами – выключение и включение. Обычным автомобилистам непривычна цветовая гамма устройства. Она выполнена в бело-лунном цвете.Напомним, МБУ «Горсвет» с 2015 года занимается техническим обслуживанием всех светофорных объектов в столице Бурятии.