Общество 22.03.2022 в 11:30

Сборник шуточных рассказов издали в Забайкалье

Центр развития бурятской культуры собирает юмор в группе «Шог ёгто долгин дээрэ» в мессенджере Viber
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Текст: Номер один
Сборник шуточных рассказов издали в Забайкалье
Новый сборник шуточных рассказов «Шог ёгто долгин дээрэ» («На волне юмора») издали в Центре развития бурятской культуры Забайкалья, сообщил официальный краевой портал.

«Мы должны видеть позитивное, думать о хорошем и радоваться жизни. Без юмора и смеха невозможно движение вперед. В сборник вошли смешные жизненные фрагменты из группы «Шог ёгто долгин дээрэ» в мессенджере Viber, где уже на протяжении пяти лет близкие духом люди из разных уголков нашей страны общаются, обмениваются острым юмором, смешными историями из реальной жизни», - рассказали в Центре развития бурятской культуры.

Сборник предназначен для широкого круга читателей. Обложка издания оформлена рисунком известного живописца в старобурятском стиле «Буряад зураг» Намжилмы Эрдынеевой, также в книгу вошли иллюстрации самобытного художника Даширабдан Гурорабданова.

«Планируем презентовать сборник во Всемирный День смеха 1 апреля в дистанционном формате на платформе ZOOM», - отметили в учреждении.

Фото:  Центр развития бурятской культуры
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