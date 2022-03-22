Сборник шуточных рассказов издали в Забайкалье

Новый сборник шуточных рассказов «Шог ёгто долгин дээрэ» («На волне юмора») издали в Центре развития бурятской культуры Забайкалья, сообщил официальный краевой портал.«Мы должны видеть позитивное, думать о хорошем и радоваться жизни. Без юмора и смеха невозможно движение вперед. В сборник вошли смешные жизненные фрагменты из группы «Шог ёгто долгин дээрэ» в мессенджере Viber, где уже на протяжении пяти лет близкие духом люди из разных уголков нашей страны общаются, обмениваются острым юмором, смешными историями из реальной жизни», - рассказали в Центре развития бурятской культуры.Сборник предназначен для широкого круга читателей. Обложка издания оформлена рисунком известного живописца в старобурятском стиле «Буряад зураг» Намжилмы Эрдынеевой, также в книгу вошли иллюстрации самобытного художника Даширабдан Гурорабданова.«Планируем презентовать сборник во Всемирный День смеха 1 апреля в дистанционном формате на платформе ZOOM», - отметили в учреждении.Фото: Центр развития бурятской культуры