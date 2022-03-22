Общество 22.03.2022 в 11:55

В Минздраве Бурятии рассказали об уникальном случае спасения пенсионерки

С тремя аневризмами на одной артерии хирурги столкнулись впервые за свою практику
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Текст: Константин Воронов
В Минздраве Бурятии рассказали об уникальном случае спасения пенсионерки
22 февраля в приемное отделение Республиканской клинической больницы им. Семашко поступила 63-летняя женщина с жалобами на сильную головную боль и кратковременную потерю сознания. Проведенная МСКТ ангиография показала кровоизлияние в головной мозг и множественные (3) аневризмы правой внутренней сонной артерии.

«С тремя аневризмами, располагающимися на одной артерии, хирурги столкнулись впервые за свою практику. По словам специалистов, подобные диагнозы редкость даже в мировом масштабе», - сообщает Минздрав Бурятии.

Врачи разработали оптимальную тактику хирургического лечения – поочередно выполнили клипирование двух, а затем и третьей аневризмы, которая также могла разорваться в любой момент. Несмотря на всю сложность случая, операция прошла успешно.

«В данный момент пациентка в удовлетворительном состоянии, без неврологического дефицита готовится к выписке. В апреле ей предстоит пройти курс реабилитации в отделении неврологии РКБ им. Семашко», - рассказал лечащий и оперирующий врач-нейрохирург.

Фото: Минздрав Бурятии
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