Минприроды России начало подготовку к «окрашиванию» экологических платежей

В министерстве природных ресурсов и экологии России прошло совещание с регионами по подготовке к реализации «Усольского закона». Уже с 1 сентября 2022 года экологические платежи станут «окрашенными» и регионы смогут потратить средства только на экологическую повестку, сообщили в пресс-службе ведомства.«Благодаря «Усольскому закону», теперь в стране введено окрашивание экологических платежей. У нас появился свой «экологический фонд». Уже в этом году административные штрафы, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и по искам о возмещении вреда будут аккумулироваться, и направляться на природоохранные мероприятия региона по согласованию с минприроды. В 2020 году бюджеты территорий получили больше 15 млрд рублей экоплатежей. Но тратились они на самые разные направления. Окрашивание позволит быстрее решать наболевшие экологические проблемы, в том числе по ликвидации объектов накопленного вреда в регионах», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.Согласно закону, полученные платежи в первую очередь должны быть направлены на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду. В их числе крупные свалки, брошенные хвостохранилища рудников и фабрик, бесхозные полигоны, куда сливались опасные отходы от производств, нефтешламовые амбары и другие. Главное условие – информация о такой площадке должна быть включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Из 85 регионов такие объекты есть в 72 территориях. Для тех территорий, где таких объектов нет, будет подготовлен перечень мероприятий, на которые поступившие средства могут пойти.Уже летом региональным правительствам предстоит подготовить и согласовать с минприроды России планы по расходованию средств экологических платежей, которые бюджеты получат в период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.До этого времени минприроды России предстоит подготовить проект постановления правительства России. Документ установит порядок разработки и согласования планов, а также перечень мероприятий, на которые регионы смогут направлять средства.Напомним, законопроект об ответственности собственников опасных предприятий за ликвидацию вреда окружающей среде разработанный минприроды России по поручению президента России. Новый инструмент государственного регулирования вводит ответственность собственников опасных производственных объектов I и II классов опасности, включенных в соответствующий реестр и объектов размещения отходов I и II классов опасности, а также угольных шахт.За пять лет до конца срока эксплуатации таких объектов их владельцам предлагается разработать план мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду. При невыполнении обязательств владелец объекта уплачивает компенсационный платеж, а в случае неуплаты приостанавливаются выплаты дивидендов до уплаты платежа либо предоставления плана мероприятий по ликвидации вреда с положительным заключением государственной экологической экспертизы и соответствующим финансовым обеспечением.Фото: «Номер один»