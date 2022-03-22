Общество 22.03.2022 в 16:49

В Бурятии началось учение мотострелковых и танковых батальонов ВВО

Учение проводится по двустороннему сценарию, где каждое подразделение поочередно выступает в роли противника
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В Бурятии началось учение мотострелковых и танковых батальонов ВВО
В Бурятии на общевойсковом полигоне «Бурдуны» началось двустороннее тактическое учение с мотострелковым и танковым батальонами соединения общевойсковой армии Восточного военного округа. После получения сигнала учебной тревоги, личный состав подразделений получили оружие и боеприпасы, выдвинулись в районы сосредоточения, сообщили в пресс-службе ВВО.

Главной задачей проводимого двустороннего тактического учения станет совершенствование командных навыков офицерского состава, отработка слаженности подразделений, а так же выполнение задач по взаимодействию между мотострелковыми и танковыми подразделениями соединений в условиях современного общевойскового боя. Учение проводится по двустороннему сценарию, где каждое подразделение поочередно выступает в качестве условного противника.

Помимо этого, мотострелковые и танковые подразделения общевойсковой армии ВВО поочередно отработают задачи маневренной обороны, тактические приёмы и способы наступления.

Фото: function.mil.ru
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