В Бурятии началось учение мотострелковых и танковых батальонов ВВО

В Бурятии на общевойсковом полигоне «Бурдуны» началось двустороннее тактическое учение с мотострелковым и танковым батальонами соединения общевойсковой армии Восточного военного округа. После получения сигнала учебной тревоги, личный состав подразделений получили оружие и боеприпасы, выдвинулись в районы сосредоточения, сообщили в пресс-службе ВВО.Главной задачей проводимого двустороннего тактического учения станет совершенствование командных навыков офицерского состава, отработка слаженности подразделений, а так же выполнение задач по взаимодействию между мотострелковыми и танковыми подразделениями соединений в условиях современного общевойскового боя. Учение проводится по двустороннему сценарию, где каждое подразделение поочередно выступает в качестве условного противника.Помимо этого, мотострелковые и танковые подразделения общевойсковой армии ВВО поочередно отработают задачи маневренной обороны, тактические приёмы и способы наступления.Фото: function.mil.ru