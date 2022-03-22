Точки по продаже арбузов «сослали» на окраины Улан-Удэ

Власти Улан-Удэ готовятся к летнему торговому сезону. Муниципалитет определил места, где предприниматели смогут поставить свои тонары (а также автолавки) для реализации бахчевых культур, плодово-ягодной и сельскохозяйственной продукции.Срок работы этих сезонных нестационарных объектов торговли установлен в границах май-октябрь 2022 года.Подобные «легкие» торговые точки считаются недорогими в содержании - это не обычные стационарные магазины, обремененные различными платежами. В таких сезонных местах можно надеяться на более-менее привлекательные цены.Недавно город объявил о проведении аукционов по размещению таких объектов. Предприниматели могут претендовать на семь точек, разбросанных по разным частям Улан-Удэ. Примечательно, что все они расположены на окраинах.Так, одна из точек, где предприниматель-победитель сможет поставить на теплый сезон свой арбузный тонар/автолавку, находится у дома №30 по ул. Бограда (это по дороге к исправительной колонии №2 по ул. Бограда, 34 «а»). Те места называются поселком Южлаг.Выставлена на аукцион точка у остановки «Зеленхоз». Можно вступить в борьбу за право занять место близ отдаленной остановки «Коллективная» на ул. Гагарина. Остальные четыре предлагаемых места имеют такой же характер.Если за оставшееся до мая время муниципалитет не расширит перечень мест, где со своими мобильными вагончиками могли бы разместиться торговцы арбузами и дынями, то крупные торговые сети и фруктовые павильоны останутся практически монополистами в торговле этой категорией продуктов.В условиях кризиса с ценами на продовольствие хотелось бы, честно говоря, видеть на улан-удэнских улицах как можно больше тонаров. Это повысило бы конкуренцию между торговцами дарами юга, что пойдет только на пользу простым покупателям.Фото: «Номер один»