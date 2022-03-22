Общество 22.03.2022 в 17:08

Летом школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50%

За шесть лет действия этой летней льготы ей воспользовались около 14 млн школьников
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Текст: Номер один
Летом школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50%
РЖД седьмой год подряд принимают решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул. Специальный тариф позволит сэкономить средства на организацию летнего детского отдыха, сообщили в пресс-службе железнодорожного холдинга.

Билеты со скидкой можно оформить на поездки в период с 1 июня по 31 августа 2022 года. Скидка предоставляется при оформлении проездных документов в общие (с местами для сидения) и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) формирования АО «ФПК», курсирующих от и до станций, которые расположены на территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). А также в вагоны второго и третьего класса дальнего следования. В поездах формирования АО «ФПК», курсирующих в международном сообщении, скидка предоставляется только при условии совершения поездки по территории РФ.

Кроме того, третий год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Напомним: холдинг «РЖД» впервые предоставил скидку 50% на проезд детей от 10 до 17 лет летом 2016 года. За это время на льготных условиях в летний период было перевезено около 14 млн школьников.

Фото: company.rzd.ru
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