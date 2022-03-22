Общество 22.03.2022 в 17:29

Жители Улан-Удэ зарабатывают, «сливая» незаконные сливы «вакуумок»

«Водоканал» начал первые выплаты за сообщения о вакуумных машинах, разгружающих нечистоты где попало
A- A+
Текст: Номер один
Жители Улан-Удэ зарабатывают, «сливая» незаконные сливы «вакуумок»
В феврале городской «Водоканал» объявил о выплате в размере 500 рублей за информацию от горожан о незаконных сливах вакуумных машин. За это время в службу безопасности предприятия поступило более 15 звонков и только три из них прошли проверку – факт нарушения законодательства зафиксирован.

«Недавно мы получили сразу три вызова и нарушение, как говорится, и факты налицо. Информация уже передана нами в республиканский «Бурприроднадзор», – сообщили в МУП «Водоканал».

При подтверждении факта слива вакуумных машин в несанкционированных для этого местах нарушителям грозит административный штраф.

Отметим, незаконный слив жидких бытовых отходов наносит огромный вред экологии Бурятии. Только за прошлый год специалисты службы безопасности «Водоканала» зафиксировали 10 случаев несанкционированного вывоза сточных вод из частного сектора в пригород Улан-Удэ.

С начала этого года «Водоканал» объявил о работе пяти официальных точек слива жидких-бытовых отходов для перевозчиков, которые полностью обслуживает предприятие. Все точки распределены по трем районам города и не несут какой-либо опасности для горожан или для экологии Улан-Удэ. Учетный слив сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения позволяет отслеживать их количество. Все вырученные средства пойдут на ремонт сетей, оборудования и приобретение дополнительной спецтехники.

При этом большую роль предприятие уделяет соблюдению охранных зон вокруг сливных точек, в первую очередь, для комфорта потребителей.

Сообщить о сливах вакуумных машин в непредназначенных для этого местах можно по телефону: 8-924-017-10-28 (viber, whatsApp), либо направить письмо с фото и видеоподтверждением на электронный адрес: slivjbo@vdk03.ru. Анонимность всем обратившимся гарантирована.

Фото: ulan-ude-info.ru
Теги
ЖКХ ЖБО Водоканал выплаты

Все новости

«Байкальский текстильный комбинат» готов обеспечить пряжей российские производства
22.03.2022 в 17:57
Жители Улан-Удэ зарабатывают, «сливая» незаконные сливы «вакуумок»
22.03.2022 в 17:29
Летом школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50%
22.03.2022 в 17:08
Точки по продаже арбузов «сослали» на окраины Улан-Удэ
22.03.2022 в 16:56
В Бурятии началось учение мотострелковых и танковых батальонов ВВО
22.03.2022 в 16:49
У МегаФона в Бурятии новый директор
22.03.2022 в 15:30
Морской пехотинец из Бурятии погиб в боях под Киевом
22.03.2022 в 14:53
В Улан-Удэ осудили взяточника из больницы
22.03.2022 в 14:43
Танкист из Бурятии награжден Орденом Мужества посмертно
22.03.2022 в 12:54
В Улан-Удэ задержанный пьяный водитель дико орал и инсценировал обморок
22.03.2022 в 12:45
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
Летом школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50%
За шесть лет действия этой летней льготы ей воспользовались около 14 млн школьников
22.03.2022 в 17:08
Точки по продаже арбузов «сослали» на окраины Улан-Удэ
Но там вряд ли можно надеяться на солидный поток покупателей
22.03.2022 в 16:56
В Бурятии началось учение мотострелковых и танковых батальонов ВВО
Учение проводится по двустороннему сценарию, где каждое подразделение поочередно выступает в роли противника
22.03.2022 в 16:49
Минприроды России начало подготовку к «окрашиванию» экологических платежей
«Усольский закон» поможет финансировать ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду

22.03.2022 в 12:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru