Общество 22.03.2022 в 17:29
Жители Улан-Удэ зарабатывают, «сливая» незаконные сливы «вакуумок»
«Водоканал» начал первые выплаты за сообщения о вакуумных машинах, разгружающих нечистоты где попало
Текст: Номер один
В феврале городской «Водоканал» объявил о выплате в размере 500 рублей за информацию от горожан о незаконных сливах вакуумных машин. За это время в службу безопасности предприятия поступило более 15 звонков и только три из них прошли проверку – факт нарушения законодательства зафиксирован.
«Недавно мы получили сразу три вызова и нарушение, как говорится, и факты налицо. Информация уже передана нами в республиканский «Бурприроднадзор», – сообщили в МУП «Водоканал».
При подтверждении факта слива вакуумных машин в несанкционированных для этого местах нарушителям грозит административный штраф.
Отметим, незаконный слив жидких бытовых отходов наносит огромный вред экологии Бурятии. Только за прошлый год специалисты службы безопасности «Водоканала» зафиксировали 10 случаев несанкционированного вывоза сточных вод из частного сектора в пригород Улан-Удэ.
С начала этого года «Водоканал» объявил о работе пяти официальных точек слива жидких-бытовых отходов для перевозчиков, которые полностью обслуживает предприятие. Все точки распределены по трем районам города и не несут какой-либо опасности для горожан или для экологии Улан-Удэ. Учетный слив сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения позволяет отслеживать их количество. Все вырученные средства пойдут на ремонт сетей, оборудования и приобретение дополнительной спецтехники.
При этом большую роль предприятие уделяет соблюдению охранных зон вокруг сливных точек, в первую очередь, для комфорта потребителей.
Сообщить о сливах вакуумных машин в непредназначенных для этого местах можно по телефону: 8-924-017-10-28 (viber, whatsApp), либо направить письмо с фото и видеоподтверждением на электронный адрес: slivjbo@vdk03.ru. Анонимность всем обратившимся гарантирована.
Фото: ulan-ude-info.ru
«Недавно мы получили сразу три вызова и нарушение, как говорится, и факты налицо. Информация уже передана нами в республиканский «Бурприроднадзор», – сообщили в МУП «Водоканал».
При подтверждении факта слива вакуумных машин в несанкционированных для этого местах нарушителям грозит административный штраф.
Отметим, незаконный слив жидких бытовых отходов наносит огромный вред экологии Бурятии. Только за прошлый год специалисты службы безопасности «Водоканала» зафиксировали 10 случаев несанкционированного вывоза сточных вод из частного сектора в пригород Улан-Удэ.
С начала этого года «Водоканал» объявил о работе пяти официальных точек слива жидких-бытовых отходов для перевозчиков, которые полностью обслуживает предприятие. Все точки распределены по трем районам города и не несут какой-либо опасности для горожан или для экологии Улан-Удэ. Учетный слив сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения позволяет отслеживать их количество. Все вырученные средства пойдут на ремонт сетей, оборудования и приобретение дополнительной спецтехники.
При этом большую роль предприятие уделяет соблюдению охранных зон вокруг сливных точек, в первую очередь, для комфорта потребителей.
Сообщить о сливах вакуумных машин в непредназначенных для этого местах можно по телефону: 8-924-017-10-28 (viber, whatsApp), либо направить письмо с фото и видеоподтверждением на электронный адрес: slivjbo@vdk03.ru. Анонимность всем обратившимся гарантирована.
Фото: ulan-ude-info.ru