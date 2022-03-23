В магазинах Улан-Удэ ценники меняют прямо на глазах

Торговые сети переписывают стоимость товаров практически каждый день. Сообщается, что генпрокуратура начала проверку. Разбирательства ведет и антимонопольная служба. Цены выросли на все: на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены, бумагу, запчасти для автомобилей.Ситуация с ценниками на полках нестабильна уже несколько недель. По официальным данным, инфляция составляет 2% в неделю: бытовая техника подорожала на 15%, отдельные продукты питания — в пределах 10%. В магазинах повсюду висят объявления с предупреждениями о том, что ценники, указанные на товарах, могут не совпадать с реальной стоимостью. Зачастую новые ценники меняются прямо на глазах у покупателей. Объясняется это тем, что сотрудники не успевают реагировать на изменения стоимости.В Бурятии за последние несколько недель из продуктов больше всего подорожали сахар, свинина, мясные консервы, творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, помидоры, бананы, полукопченые и варено-копченые колбасы. А также хлебобулочные изделия.Мы обратились к данным официальной статистики. Так, в январе килограмм свинины в Бурятии (кроме бескостного мяса) можно было приобрести за 288,09, в феврале – за 289,19, сейчас свинина подросла до 295,95 рубля за килограмм. Стремительно дорожают колбасы: с 564,67 рубля в январе - до 603,22 в марте. Еще более сильный рост показывают консервы мясные для детского питания: с 1097,34 в январе - до 1188,35 рубля в марте. Творог с 431,83 вырос до 474,33 рубля за килограмм. Смеси сухие молочные подскочили со 1166,02 рубля до 1288,7 рубля за килограмм.Перечислять можно долго: существенно подорожал кофе, шоколад и многое другое. Вроде бы это не продукты первой необходимости, но и не деликатесы.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина по этому поводу сообщила, что запасов продуктов в России достаточно, а по отдельным категориям цены в ближайшее время могут даже снизиться. Однако, как мы знаем, цены «отскакивают» обратно очень в редких случаях. Кроме того, Набиуллина предостерегла от введения ручного регулирования стоимости, поскольку оно может быть чревато дефицитом.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, посоветовала россиянам не поддаваться панике и не скупать гречку и сахар. По ее словам, в стране есть достаточные запасы этих продуктов.«Сейчас ответственность каждого - понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника. Не надо столько сахара. В таком количестве сахар никто не употребляет», - цитирует Матвиенко ТАСС.Федеральные СМИ сообщают о том, что в ближайшее время ожидается рост цен на яйцо. «Выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому участники рынка из-за взлета курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен еще до 40%. До нового кризиса яйца дорожали за месяц до Пасхи, но в этом году ситуация изменилась», - пишет «Коммерсант». Сейчас птицеводы работают в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма.Традиционно цены на яйца подрастают перед Пасхой, она в этом году отмечается 24 апреля. Но в этом году повышение началось раньше, и уже сейчас цены выросли в зависимости от категории.Не исключается и дальнейший резкий рост стоимости шоколада и кондитерских изделий. В среднем «кондитерка» уже подорожала на 30%. Производители это объясняют удорожанием стоимости какао-бобов и сахара.Проблемы возникнут и с конфетами, и с печеньем, которые в России производят иностранные компании. Продукция брендов Milka, Alpen Gold, «Юбилейное» и Oreo может нацениться до 20%.Помимо продовольствия, подорожала и бытовая химия, а также средства гигиены. К примеру, стоимость популярных шампуней и средств женской гигиены выросла в два раза.Замглавы минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что риска дефицита подгузников, средств гигиены и бытовой химии в России пока нет. По его словам, запасов таких товаров в стране хватит на шесть месяцев, а сырье закуплено на три месяца вперед.«Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому нет никакой необходимости делать стратегические запасы. Бытовая химия всегда будет на полках», - говорит замминистра. Он также заявил, что сырья для производства таких товаров закуплено на три месяца вперед. Сейчас, по его словам, идет перенаправление поставок и закупок.Помимо повышения цен, жители республики наблюдают в магазинах объявления об ограничении продаж социально значимых товаров в одни руки. Эту инициативу ретейлеров поддержали на федеральном уровне – ее одобрили минпромторг и минсельхоз РФ. Власти объяснили это тем, что из-за установления минимальной наценки на социально значимую продукцию были случаи покупки товаров в больших объемах для дальнейшей перепродажи.«В ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи»,— говорится в пресс-релизе минпромторга.Конкретные товары, по которым ограничат продажу в одни руки, определят сами ретейлеры в рамках Ассоциации компаний розничной торговли и Союза независимых сетей России. В Бурятии ограничения ввели на сахар, подсолнечное масло, макароны, крупы.К слову, подорожанием сахара занялась антимонопольная служба – ведомство проверяет обоснованность роста цен. По поручению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли.«Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», - сообщают антимонопольщики.Между тем ажиотажные закупки на руку прежде всего самим ритейлерам - темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у сетей выросли более чем вдвое.Фото: «Номер один»