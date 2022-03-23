Общество 23.03.2022 в 06:00

В магазинах Улан-Удэ ценники меняют прямо на глазах

Какие товары в Бурятии подорожали больше всего
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Текст: Лариса Ситник
В магазинах Улан-Удэ ценники меняют прямо на глазах
Торговые сети переписывают стоимость товаров практически каждый день. Сообщается, что генпрокуратура начала проверку. Разбирательства ведет и антимонопольная служба. Цены выросли на все: на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены, бумагу, запчасти для автомобилей.

Мясо-молочные надбавки

Ситуация с ценниками на полках нестабильна уже несколько недель. По официальным данным, инфляция составляет 2% в неделю: бытовая техника подорожала на 15%, отдельные продукты питания — в пределах 10%. В магазинах повсюду висят объявления с предупреждениями о том, что ценники, указанные на товарах, могут не совпадать с реальной стоимостью.  Зачастую новые ценники меняются прямо на глазах у покупателей. Объясняется это тем, что сотрудники не успевают реагировать на изменения стоимости.

В Бурятии за последние несколько недель из продуктов больше всего подорожали сахар, свинина, мясные консервы, творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, помидоры, бананы, полукопченые и варено-копченые колбасы. А также хлебобулочные изделия.

Мы обратились к данным официальной статистики. Так, в январе килограмм свинины в Бурятии (кроме бескостного мяса) можно было приобрести за 288,09, в феврале – за 289,19, сейчас свинина подросла до 295,95 рубля за килограмм. Стремительно дорожают колбасы: с 564,67 рубля в январе - до 603,22 в марте. Еще более сильный рост показывают консервы мясные для детского питания: с 1097,34 в январе - до 1188,35 рубля в марте. Творог с 431,83 вырос до 474,33 рубля за килограмм. Смеси сухие молочные подскочили со 1166,02 рубля до 1288,7 рубля за килограмм.

Перечислять можно долго: существенно подорожал кофе, шоколад и многое другое. Вроде бы это не продукты первой необходимости, но и не деликатесы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина по этому поводу сообщила, что запасов продуктов в России достаточно, а по отдельным категориям цены в ближайшее время могут даже снизиться. Однако, как мы знаем, цены «отскакивают» обратно  очень в редких случаях. Кроме того, Набиуллина предостерегла от введения ручного регулирования стоимости, поскольку оно может быть чревато дефицитом.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, посоветовала россиянам не поддаваться панике и не скупать гречку и сахар. По ее словам, в стране есть достаточные запасы этих продуктов.

«Сейчас ответственность каждого - понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника. Не надо столько сахара. В таком количестве сахар никто не употребляет», - цитирует Матвиенко ТАСС.

Рост продолжится?

Федеральные СМИ сообщают о том, что в ближайшее время ожидается рост цен на яйцо. «Выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому участники рынка из-за взлета курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен еще до 40%. До нового кризиса яйца дорожали за месяц до Пасхи, но в этом году ситуация изменилась», - пишет «Коммерсант». Сейчас птицеводы работают в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма.

Традиционно цены на яйца подрастают перед Пасхой, она в этом году отмечается 24 апреля. Но в этом году повышение началось раньше, и уже сейчас цены выросли в зависимости от категории.

Не исключается и дальнейший резкий рост стоимости шоколада и кондитерских изделий. В среднем «кондитерка» уже подорожала на 30%. Производители это объясняют удорожанием стоимости какао-бобов и сахара.

Проблемы возникнут и с конфетами, и с печеньем, которые в России производят иностранные компании. Продукция брендов Milka, Alpen Gold, «Юбилейное» и Oreo может нацениться до 20%.

Помимо продовольствия, подорожала и бытовая химия, а также средства гигиены. К примеру, стоимость популярных шампуней и средств женской гигиены выросла в два раза.

Замглавы минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что риска дефицита подгузников, средств гигиены и бытовой химии в России пока нет. По его словам, запасов таких товаров в стране хватит на шесть месяцев, а сырье закуплено на три месяца вперед.

«Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности, поэтому нет никакой необходимости делать стратегические запасы. Бытовая химия всегда будет на полках», - говорит замминистра. Он также заявил, что сырья для производства таких товаров закуплено на три месяца вперед. Сейчас, по его словам, идет перенаправление поставок и закупок.

Ограничение продаж

Помимо повышения цен, жители республики наблюдают в магазинах объявления об ограничении продаж социально значимых товаров в одни руки. Эту инициативу ретейлеров  поддержали на федеральном уровне – ее одобрили минпромторг и минсельхоз РФ. Власти объяснили это тем, что из-за установления минимальной наценки на социально значимую продукцию были случаи покупки товаров в больших объемах для дальнейшей перепродажи.

«В ряде регионов уже  зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи»,— говорится в пресс-релизе минпромторга.

Конкретные товары, по которым  ограничат продажу в одни руки, определят сами ретейлеры в рамках Ассоциации компаний розничной торговли и Союза независимых сетей России. В Бурятии ограничения ввели на сахар, подсолнечное масло, макароны, крупы.

К слову, подорожанием сахара занялась антимонопольная служба – ведомство проверяет обоснованность роста цен. По поручению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли.

«Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», - сообщают антимонопольщики.

Между тем ажиотажные закупки на руку прежде всего самим ритейлерам - темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у сетей выросли более чем вдвое.

Фото: «Номер один»
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