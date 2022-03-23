Жители Бурятии смогут пожаловаться прокурору республики

30 марта прокурор Бурятии Галина Ковалёва проведет прием граждан. Он пройдет с 10 до 12 часов в приемной президента РФ в РБ (Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47, каб. 109).Как сообщили в надзорном ведомстве, для записи на прием необходимо обратиться по телефонам 8 (301-2) 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79 или лично в прокуратуру республики до 28 марта.Фото: «Номер один»