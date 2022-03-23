Общество 23.03.2022 в 08:45

В Бурятии чиновники не давали бедному инвалиду жилье

Прокуратуре пришлось идти в суд, чтобы заставить их выполнять закон
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии чиновники не давали бедному инвалиду жилье
В прокуратуру Бурятии обратился житель Северобайкальска с заявлением о нарушении его жилищных прав.

«Установлено, что заявитель признан малоимущим, состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. В настоящее время он проживает совместно с членами семьи в составе четырех человек. Гражданин является инвалидом II-й группы, страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире. По закону он имеет право на внеочередное получение жилого помещения по договору социального найма», - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском к муниципалитету с требованием предоставить заявителю благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил. Верховный суд Бурятии, куда с апелляционной жалобой обратились местные чиновники, решение оставил без изменения.

Фото: «Номер один»
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