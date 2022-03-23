В Бурятии чиновники не давали бедному инвалиду жилье

В прокуратуру Бурятии обратился житель Северобайкальска с заявлением о нарушении его жилищных прав.«Установлено, что заявитель признан малоимущим, состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. В настоящее время он проживает совместно с членами семьи в составе четырех человек. Гражданин является инвалидом II-й группы, страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире. По закону он имеет право на внеочередное получение жилого помещения по договору социального найма», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор обратился в суд с иском к муниципалитету с требованием предоставить заявителю благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил. Верховный суд Бурятии, куда с апелляционной жалобой обратились местные чиновники, решение оставил без изменения.Фото: «Номер один»