В Бурятии увеличат число сельхозярмарок в Улан-Удэ и райцентрах

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал ряд поручений по усилению поддержки фермеров и расширению рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств. В частности, будут увеличены возможности рыночной торговли за счет увеличения числа ярмарок в Улан-Удэ и в райцентрах, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Прошу глав районов провести у себя сходы и рассказать людям в течение недели про меры поддержки, которые имеются для личных подсобных хозяйств. Также я прошу организовать поддержку семенным фондом, молодняком и так далее. Мы с вами это уже обсуждали. Нам нужно в этом году поддержать не только товарное производство, но и самообеспечение.. Понятно, что ЛПХ у нас пшеницу не сеют, это другой вид деятельности. Но прошу в этой части тут помочь», - отметил Алексей Цыденов.По расширению рынков сбыта продукции сельхозтоваропроизводителей Алексей Цыденов поручил главам районов и министерствам социального блока (министерству социальной защиты населения, министерству здравоохранения, министерству образования и науки) организовать закуп в социальные учреждения продукции регионального сельского хозяйства.«Мы много раз к этому подходили, где-то сделано, а где-то не сделано. Все школы, все детские сады, все больницы, соцучреждения должны покупать продукцию нашего сельского хозяйства: овощи, молоко, мясо. Пусть все берут наше. Если где-то надо помочь ветеринарными свидетельствами, с другими документами, прошу минсельхоз организовать это. Но такие договоры надо заключить: причем сейчас и со сроками поставки, когда будет урожай. У нас школы и больницы могут закупать у единственного поставщика покупать. Лимит устанавливайте сами. Важно чтобы наши сельхозтоваропроизводители точно знали, во что сейчас они вложились, посадили, у них это купят.Также Алексей Цыденов обратил внимание на возможность использования интернет-площадок для реализации продукции фермеров. Он поручил Галсану Дареевой и Екатерине Кочетовой – обеспечить возможность лёгкого выхода на рынок всех производителей.«Пусть это будет какая-то интернет-площадка, онлайн-доступ, где каждый вышел и продал. У нас есть электронные магазины типа УУМаркет, но туда сложные условия попасть. Дорого. Либо УУМаркет снижает свой доступ, либо ищем альтернативные варианты. Есть площадка «Своё родное». Нужно создать упрощенный выход на покупателя всех наших сельхозтоваропроизводителей», - отметил Алексей Цыденов.Фото: egov-buryatia.ru