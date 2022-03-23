В Бурятии начался передел рынка кедрового ореха

Бичурский район - житница Бурятии. Не только зерновая и овощная, но и кедровая. По площади орехово-промысловых угодий муниципалитет - на третьем месте в республике. Зато качество бичурского ореха знаменитое, а объемы его заготовки растут год от года. По данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), в 2019 году было собрано 57500, в 2020 - 63600, в 2021 - 87500 килограммов.Но это официальная статистика. Основная часть собранного ореха остается неучтенной, обогащая подпольных дельцов-перекупщиков. В результате Бичурский район и бюджет в целом недополучают сотни миллионов, прежде всего в виде НДФЛ.- Мы помним то время, когда сбор кедрового ореха был сезонным видом подработки сельчан, - говорит глава МО «Бичурский район» Василий Смолин. - Закупочная цена составляла 11 - 12 рублей за кило. Сейчас это серьезный бизнес с миллиардными оборотами на уровне оптовой купли-продажи. Цены достигают 600 - 650 рублей за килограмм. Орехи скупают для экспорта в Китай и страны ближнего зарубежья, приезжают из Красноярска, Новосибирска, Омска. Объявления с предложениями ореха из Бурятии можно увидеть на международных торговых площадках: «Алиэкспресс», «Алибаба» и др. Но практически весь этот бизнес находится «в тени».В Бичурском районе девять лесных участков в аренде у легальных предпринимателей. Именно они обеспечивают растущие официальные показатели объемов заготовки кедрового ореха, которыми оперирует РАЛХ.- Выполняя проекты освоения лесов, арендаторы организуют посты и обходы на участках в пожароопасный сезон, профилактику и оперативное тушение лесных пожаров, - отмечает Василий Смолин. – И администрации рациональнее и эффективнее взаимодействовать с несколькими легальными предпринимателями, чем с тысячей частных заготовителей.Но у «вольных шишкарей» свои представления о порядке. В ноябре прошлого года состоялось большое собрание. Его организатором выступил председатель Бичурского райсовета Андрей Слепнев, разумеется, «по многочисленным жалобам населения». Он же председательствовал на собрании.В нарушение указов главы Бурятии Алексея Цыденова и рекомендаций Роспотребнадзора собрание прошло в период полного запрета на проведение массовых мероприятий, введенного из-за пандемии COVID-19, в плотно заполненном зале, где не было возможности соблюдать социальную дистанцию.По словам некоторых участников собрания, в его подготовке был активно задействован еще один депутат райсовета - Михаил Оленников, агитировавший заготовителей орехов не рассчитываться с арендаторами лесных участков за сезон 2021 года, а добиваться расторжения их договоров с РАЛХом. Дескать, тогда и рассчитываться будет не с кем, обязательств перед государством в лице РАЛХа частные заготовители не несут.Сами Андрей Слепнев и Михаил Оленнников являются заготовителями кедровых орехов на участках арендаторов по договорам пользования лесными угодьями. И вот же оказия: оба задолжали арендаторам за сезон 2021 года! Есть повод задуматься: не продиктованы ли нападки на арендаторов личной заинтересованностью не платить по собственным обязательствам?На собрании к арендаторам высказали многочисленные претензии. Основная - по поводу расценок на заготовку ореха на их участках местными жителями (их рассчитывают по количеству гектаров). Озвучивались требования вернуть все, как было: расторгнуть договоры аренды лесных участков и передать их в ведение лесхозов. А также предложения «всем миром» похозяйничать на арендованных предпринимателями орехово-промысловых угодьях: самим «нарезать» их на кварталы и распределять. И реплики о возможном «рукоприкладстве» от находившихся подшофе участников мероприятия.Присутствовавший на собрании представитель РАЛХа Сергей Грязнов пояснил, что для расторжения договоров аренды нужны веские основания. А их нет, так как арендная плата вносится сполна, проекты освоения лесов выполняются, что подтверждается выездными проверками и актами. Он отметил, что объявления о проведении аукционов находятся в свободном доступе на официальном сайте агентства и каждый может подать заявку на участие. Но «вольные шишкари» не хотят этого делать, потому что не желают нести затраты, да и не зарегистрированы в качестве самозанятых, ИП или юридических лиц, соответственно, не платят и налоги.Один из выступающих напомнил очевидную мысль: жизнь меняется, и новая реальность такова, что часть кедровой тайги перешла в аренду. Надо принять это как данность и вести диалог с арендаторами. Другой из них отметил: большинство арендаторов орехово-промысловых угодий в Бичурском районе - местные предприниматели. А вот если придут улан-удэнские, иркутские, красноярские бизнесмены, возможность достижения договоренностей с ними может оказаться куда более призрачной.Тем не менее председательствующий на собрании Андрей Слепнев свел итоги обсуждения к одной-единственной резолюции: «Обратиться в прокуратуру Бичурского района о проведении проверки арендованных участков для выявления нарушений и расторжения договоров аренды». Тенденциозный подход, как говорится, налицо.А что думают сами арендаторы?- Мы несем ежегодные затраты по проектам освоения лесов свыше 3 млн рублей, - рассказывает генеральный директор ООО «Кедр» Георгий Савельев. - Это арендная плата в размере 800 тыс. рублей, содержание штата из четырех сотрудников с фондом оплаты труда 1,5 млн рублей. Противопожарные мероприятия - 300 тыс. рублей, включая просеки, столбы, баннеры, обучение людей. Кроме того, приобрели четыре автомобиля для передвижения по тайге, противопожарный инвентарь, спецодежду. За все время аренды расходы составили около 25 млн рублей. При цене ореха 30 - 40 рублей за килограмм он долгое время не «отбивался», приходилось компенсировать затраты на промысловый участок заготовкой древесины…С экономической точки зрения, арендаторам выгоднее снаряжать наемные бригады для сбора кедрового ореха. Даже с учетом затрат на продукты, ГСМ и других расходов. Но...- Мы - патриоты Бичурского района и наряду с экономическими расчетами осознаем свою социальную ответственность, - продолжает Георгий Савельев. - В нашем районе нет промышленности, железной дороги, а людям надо зарабатывать, содержать семьи. Поэтому привлекаем на свои участки в качестве подрядчиков местных жителей, земляков.- Наши расценки вполне приемлемые, невысокие, - считает мастер по лесу ООО «Кедр» Юрий Михайлов. - В сезоне 2021 года они составляли восемь килограммов ореха с гектара. Это примерно три- четыре процента от объема заготовки. Люди рассчитываются вовремя и в полном объеме, хотят продолжать работать с нами дальше. Сейчас мы уже собрали свыше 70 заявок на сезон 2022 года.Кстати, сезон заготовки кедрового ореха, по словам специалистов, в Бичурском районе растянулся. Многие подрядчики до сих пор находятся в тайге и ведут сбор шишки-паданки со снега, получая дополнительный доход.Преимущества работы с легальными арендаторами орехово-промысловых участков подтверждают и сами подрядчики из числа местных жителей.- Раньше было так: куда захотел, туда и заехал в тайгу для сбора шишки, - говорит Андрей Пыткин. - Но так и любой другой может сделать. На арендованных же участках работаешь там, где тебе отмерили, и никто не имеет права больше туда зайти, намусорить, напилить кедры. Это как свой огород. Везде порядок. Если возникли проблемы - позвонил и все решили. По очереди дежурим, охраняем кедрачи от пожаров. На расценки арендатора - ООО «Кедр» - я не жалуюсь: отдал то, что предусмотрено договором, остальное - себе.- Работать на участках арендаторов спокойнее, - считает бичурянин Юрий Федотов. - Мы лучше защищены, чем в «ничейной» тайге. Залетных, посторонних сборщиков разворачиваем общими силами и на законных основаниях. Расценки устраивают. Буду дальше продолжать сотрудничество.Арендаторы орехово-промысловых участков вносят весомый вклад в формирование цивилизованного рынка, легализацию сбора и оборота таежных пищевых ресурсов. Сегодня они - передовой отряд, реальные проводники государственной политики в еще очень молодой отрасли.Но именно на них обрушивается поток жалоб, веером рассылаемых в различные инстанции. Поговаривают, что за «письмами с мест» стоит целая группа влиятельных бизнесменов и политиков. Некоторые уже сейчас занимаются откровенно спекулятивными операциями: используя свое высокое положение, берут у арендаторов большие участки кедровой тайги, затем дробят их и пересдают за более высокую плату бригадам «вольных шишкарей». Как образно выразился один из бывалых таежников, достаточно взглянуть на дородные и пышные формы таких спекулянтов, чтобы понять: сами они по горным кедрачам не карабкаются, за них и на них вкалывают другие. А они, ничего не делая, кладут в карманы большой и неучтенный доход, наживаясь на своих же земляках.Но, как водится, спекулянтам хочется большего. Не потому ли звучат устные угрозы в адрес арендаторов использовать против них силовой ресурс правоохранительных органов вплоть до ОМОНа? А также прямые публичные призывы найти нарушения и расторгнуть договоры арендаторов с РАЛХом, как на ноябрьском собрании под председательством Андрея Слепнева.Все это напоминает подготовку к рейдерскому захвату. Ореховый бизнес, образно говоря, «выстрелил», стал прибыльным. И на него уже «положили глаз» деловые структуры, которые еще недавно думать не думали о деятельности в этой сфере. Теперь же они пытаются занять место тех, кто раньше них разглядел перспективы и уже серьезно вложился в развитие ореховой отрасли. Заинтересованные в переделе рынка компании есть в Улан-Удэ, а также в соседних с Бурятией регионах.А вот проверок в отношении теневых скупщиков кедрового ореха (бичурских и пришлых: красноярских, иркутских и китайских) почти не проводится. Хотя пункты их дислокации в сельских поселениях хорошо известны.Недавно, впрочем, одна проверка прошла. У крупного «перекупа» не оказалось ни одного закупочного акта на орехи. Хотя такой документ, подтверждающий происхождение товара, по закону является обязательным.Когда владелец ЛПХ хочет сдать, к примеру, бычка на забой, он должен получить справку у ветеринара и представить выписку из похозяйственной книги, отмечают специалисты. Этими документами подтверждается происхождение, качество, безопасность и легальность продукции. Точно так же и на орехи должен быть закупочный акт с указанием, где, на каких основаниях и кем они были заготовлены.Отсутствие документов на орехи фактически означает занятие незаконной предпринимательской деятельностью. Причем как со стороны сдатчиков, так и со стороны скупщиков. Ведь обе стороны, по сути, торгуют товаром неизвестного происхождения и не ведут налоговой отчетности.Экологически чистые пищевые ресурсы тайги, включая кедровые орехи, продукцию из них, могут стать значимыми экспортными товарами. Особенно в условиях жестких санкций, введенных против нашей страны взбесившимся западным миром. Для получения максимального финансового эффекта, по мнению экспертов, необходимо ввести заградительные пошлины на вывоз непереработанного кедрового ореха за рубеж. Это по аналогии с лесом. Можно экспортировать и кругляк, что очень дорого. Выгоднее перерабатывать лес и поставлять пиломатериалы.Глава Бичурского района Василий Смолин уверен, что постепенно заготовка и переработка кедрового ореха станет одной из бюджетообразующих отраслей муниципального образования.- Хотел бы попросить предпринимателей-арендаторов при определении расценок для местных подрядчиков на передаваемых им участках учитывать не только площадь, но и прогноз урожайности, доступность кедрачей, другие важные факторы. А самих подрядчиков - оформить статус самозанятых, ИП или ООО (кому что удобнее). Государственная политика в сфере регулирования сбора и оборота кедрового ореха будет совершенствоваться. Лучше заблаговременно подготовиться к новым реалиям, чтобы спокойно и легально работать в будущем, пополнять свои семейные бюджеты.Фото: «Номер один»