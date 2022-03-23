В Бурятии ежесуточный прирост COVID-19 резко упал. До 181 случая

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 133 538. Это на 181 больше, чем было во вторник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 156). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2949 человек, один - за последние сутки, он старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Из выявленных за прошедшие сутки больных 167 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. В стационарах получают лечение 385 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 248. За предыдущие сутки госпитализировано 30 пациентов. В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ – 16 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 500 коек: занято – 385, свободно – 115 коек. Занятость коечного фонда составляет 77%. На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1 351 человек. Выздоровели от коронавируса – 111 923 (+1078) человек, дополнительно снято с наблюдения - 497. В республике всего первично привиты от коронавируса 497 684 человека (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 471 860 человек (65,5 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 152 032 человек, завершили - 137 682. Фото: pixabay.com