Общество 23.03.2022 в 10:13

В Бурятии ежесуточный прирост COVID-19 резко упал. До 181 случая

В стационарах получают лечение 385 пациентов с новой коронавирусной инфекцией
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии ежесуточный прирост COVID-19 резко упал. До 181 случая
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 133 538. Это на 181 больше, чем было во вторник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 156). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2949 человек, один - за последние сутки, он старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Из выявленных за прошедшие сутки больных 167 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. В стационарах получают лечение 385 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 248. За предыдущие сутки госпитализировано 30 пациентов. В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ – 16 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 500 коек: занято – 385, свободно – 115 коек. Занятость коечного фонда составляет 77%. На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1 351 человек. Выздоровели от коронавируса – 111 923 (+1078) человек, дополнительно снято с наблюдения - 497. В республике всего первично привиты от коронавируса 497 684 человека (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 471 860 человек (65,5 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 152 032 человек, завершили - 137 682. Фото: pixabay.com
Теги
коронавирус мониторинг Бурятия

Все новости

В Бурятии ежесуточный прирост COVID-19 резко упал. До 181 случая
23.03.2022 в 10:13
В Бурятии начался передел рынка кедрового ореха
23.03.2022 в 10:05
Нужда заставила…
23.03.2022 в 10:00
В Бурятии увеличат число сельхозярмарок в Улан-Удэ и райцентрах
23.03.2022 в 09:45
В Бурятии браконьеры застрелили жеребенка, приняв его за дикого зверя
23.03.2022 в 09:43
В Улан-Удэ уволен худрук Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева
23.03.2022 в 09:11
В Бурятии чиновники не давали бедному инвалиду жилье
23.03.2022 в 08:45
Жители Бурятии смогут пожаловаться прокурору республики
23.03.2022 в 08:26
Пьяный водитель из Улан-Удэ год скрывался от суда в Красноярском крае
23.03.2022 в 08:18
В магазинах Улан-Удэ ценники меняют прямо на глазах
23.03.2022 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
В Бурятии начался передел рынка кедрового ореха
Зарекомендовавших себя предпринимателей выдавливают из отрасли
23.03.2022 в 10:05
Нужда заставила…
Нелегка жизнь чиновника...
23.03.2022 в 10:00
В Бурятии увеличат число сельхозярмарок в Улан-Удэ и райцентрах
Алексей Цыденов поручил усилить поддержку фермеров и расширить рынки сбыта продукции ЛПХ
23.03.2022 в 09:45
В Улан-Удэ уволен худрук Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева
Сергею Левицкому  перечислена компенсация за досрочное расторжение трудового договора
23.03.2022 в 09:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru