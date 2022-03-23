Общество 23.03.2022 в 10:25

В Бурятии банки выявили за год более 60 поддельных банкнот

Число обнаруженных в обороте фальшивок на 50% выше, чем было в 2020 году
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Текст: Номер один
В Бурятии банки выявили за год более 60 поддельных банкнот
В Бурятии банковские специалисты за 2021 год обнаружили 62 поддельные российские банкноты. Это больше, чем годом ранее на 50%. Большинство подделок — 50 штук — номиналом 5000 рублей. Среди остальных фальшивых банкнот — две двухтысячные, шесть тысячных, три подделки по пятьсот рублей, одна — сторублевая, сообщили в республиканском отдлении Сибирского главного управления Центробанка РФ.

«Риск стать жертвой фальшивомонетчиков есть у каждого жителя республики. Поэтому даже некрупные банкноты мы рекомендуем проверять еще до того, как они попадут в ваш кошелек. Ничего сложного в этом нет — большинство защитных признаков можно определить «невооруженным глазом». При этом важно проверить не менее трех-пяти признаков подлинности», — рассказал Виталий Пономарев, заместитель управляющего региональным подразделением Банка России.

Среди них он отметил защитные элементы, которые можно проконтролировать, поворачивая купюру под углом. Достаточно один раз потренироваться в спокойной обстановке, чтобы научиться находить признаки подлинности, например, на пятитысячных банкнотах. Посмотрите через купюру на источник света — проверьте водяной знак с более светлыми, чем вся бумага, участками. Покачивая купюру, проконтролируйте герб Хабаровска — в зависимости от года выпуска банкноты цвет либо меняется от малинового к золотисто-зелёному, либо по зеленому гербу перемещается яркая блестящая полоса. Пока наклоняете купюру, сразу можете проверить скрытые полосы — диагональные или расходящиеся — слева от памятника. А также еще один защитный элемент — кипп-эффект. Это две буквы «РР», то есть аббревиатура слов «российский рубль», которые имеются на любой банкноте. Буквы скрыты — чтобы их увидеть, купюру нужно повернуть под острым углом от себя. Получится найти один раз — сможете видеть их на любой купюре. Они будут то темными на светлом фоне, то светлыми на темном — в зависимости от угла наклона банкноты.

Вся информация о признаках подлинности российских денег есть на официальном сайте Банка России, в мобильном приложении «Банкноты Банка России», а также на просветительском портале «Финансовая культура».

Для кассиров розничных торговых сетей Банк России организовал специальные дистанционные курсы по определению подлинности и платёжеспособности банкнот. Обучение бесплатное и доступно в любое время на сайте Университета Банка России.

Фото: Нацбанк по РБ
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деньги фальшивки год итоги

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