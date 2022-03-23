Общество 23.03.2022 в 10:31

Буркоопсоюз подвел итоги за пять лет

Работу предприятия и его руководства оценили на «хорошо»
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Текст: Номер один
Буркоопсоюз подвел итоги за пять лет
Программа развития потребительской кооперации республики на 2022 - 2026 гг. и дорожная карта на 2022 год являются коллективным откликом на актуальные запросы времени и населения. Об этом заявила по итогам прошедшего отчетно-выборного собрания председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Улан-Удэнского горсовета Долгор Норбоева. По ее словам, ключевыми направлениями деятельности кооператоров Бурятии остается оптовая и розничная торговля товарами массового спроса по доступным ценам, развитие собственного производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, мясопродуктов и полуфабрикатов, увеличение объемов закупа продукции сельских товаропроизводителей и заготовителей дикоросов.

- Все это соответствует задачам по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению, - подчеркнула председатель Совета Буркоопсоюза.


Участники отчетно-выборного собрания, представляющие кооперативное движение Бурятии, оценили работу Буркоопсоюза и его руководства за прошедшие пять лет на «хорошо». Хотя минувшая пятилетка была сложной, прежде всего из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Они отразились на работе кооперативных предприятий общественного питания, гостиничном бизнесе. Часть предприятий  общепита была переориентирована на производство полуфабрикатов, на которые возник повышенный спрос.

Но в целом благодаря гибкости и новым подходам в управлении, поддержке Буркоопсоюза, предоставившего кооператорам финансовую поддержку, ни одно предприятие системы не остановило свою работу. Более того, было направлено 159 млн рублей в виде инвестиций в основные средства. Приобретался транспорт, проводился капитальный ремонт зданий, модернизация торгового, складского и производственного оборудования.


Новым направлением в деятельности кооперации Бурятии стало внедрение цифровых технологий и автоматизации. «Дочка» Буркоопсоюза - ООО «Элкасс-ЦТО» - в 2019 году получила  лицензию на поставку и обновление программного обеспечения для современной контрольно-кассовой техники, работающей в режиме онлайн. Эта услуга востребована как самой системой потребкооперации, где происходят масштабные преобразования, так и другими торгово-сбытовыми предприятиями. Кроме того, ООО «Элкасс-ЦТО» занимается установкой систем пожарной сигнализации, участвуя во многих тендерах.

Новое лицо кооперации Бурятии требует молодых кадров, компетентных в различных сферах деятельности. Поэтому наряду с базовым обучением специалистов в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме - кузнице кадров Буркоопсоюза - регулярно проводятся семинары, курсы повышения квалификации, премирование перспективных сотрудников путевками.


В результате Буркоопсоюз по совокупному объему деятельности  уверенно держит 32-е место из 68 региональных союзов, входящих в состав Центрсоюза России.

Делегаты отчетно-выборного собрания единогласно избрали Долгор Норбоеву председателем Совета Буркоопсоюза на следующий пятилетний срок полномочий.

- Вы создаете рабочие места на селе, - обратился к собравшимся председатель комитета развития сельских территорий и инвестиций минсельхозпрода Бурятии Евгений Цыбиков. - Желаю процветания Буркоопсоюзу и дальнейшего притока молодежи в ряды кооператоров.

- На повестке сегодняшнего дня стоит продовольственная безопасность страны, - подчеркнул председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Дмитрий Швецов. - Сила России велика, вместе мы преодолеем все трудности. Потребительская кооперация выполняет важную социальную функцию. Обещаю со стороны комитета полную поддержку ваших благих начинаний.

Впереди у кооператоров Бурятии новая ударная пятилетка. Они готовы ответить на вызовы времени.

Фото: предоставлено Буркоопсоюзом
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