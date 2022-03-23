В Бурятии на 30 млн рублей увеличили господдержку растениеводства

В Бурятии в 2022 году посевную площадь планируется увеличить на 2,7%. Финансирование по поддержке растениеводства увеличено на 30 млн рублей. В регионе продолжает действовать региональная отраслевая госпрограмма и льготное кредитование под 5%, сообщили в пресс-службе правительства республики.«В текущих условиях вопросы продовольственной безопасности и самообеспечения выходят на первый план. Наше сельское хозяйство - сила Бурятии, которая может обеспечить республику и не только. Поэтому посевная, как и вся работа сельского хозяйства, в этом году особенно ответственная. Мы увеличили на 30 млн рублей финансирование по поддержке растениеводства. Мы быстрее доводим деньги: уже в марте около 370 млн дойдут сельхозтоваропроизводителей. По банкам принято госрешение - они продолжают кредитовать весенние полевые работы под 5% годовых, невзирая на повышение учетной ставки. Мы должны пройти посевную хорошо, с приростом посевных площадей», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.В 2022 году посевная площадь во всех категориях хозяйств составит 119,3 тыс гектаров, что на 2,7% выше, чем в 2021 году. Также возрастет площадь пашни на 3%. Хозяйства Бурятии традиционно будут сажать зерновые, зернобобовые, кормовые и овощные культуры.Что касается мер господдержки. Растениеводство Бурятии в этом году получит на 30 млн рублей больше средств господдержки, чем в прошлом году. Из двух уровней бюджета на эти цели выделено 249,5 млн рублей, в том числе на проведение весенних полевых работ – 225,1 млн рублей. На сегодняшний день перечислено более 230 млн руб средств господдержки, до конца марта будет перечислено 370 млн рублей.Средства могут быть направлены на приобретение семян, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, ну, и на самую затратную часть - на горюче-смазочные материалы, а также на повышение плодородия и качеств почв на площадях, занятых зерновыми и кормовыми культурами. Получателем погектарной поддержки по комплексу агротехнологических работ стало 91 хозяйство республики.Благодаря прошлогоднему хорошему урожаю большинство хозяйств имеют достаточный запас собственных семян.«Наша задача состоит в том, чтобы сохранить льготные условия на приобретение сельскохозяйственной техники, активно использовать этот инструмент наряду с кредитованием, потому что сегодня проблемы технической модернизации выходят на первый план. С коллегами из минпромторга мы ведем большую работу по обеспечению бесперебойных поставок сельскохозяйственной техники. Мы видим, что в Бурятии системный подход, направленный на создание устойчивого тренда развития агропромышленного комплекса», - сказал директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.В весенних полевых работах в Бурятии будет задействовано 90-95% парка техники: 697 тракторов, 389 плугов, 567 единиц культиваторов и дисковаторов, 304 сеялки и 84 посевных комплекса. Для посевной кампании запасные части, расходные материалы приобретаются у основных поставщиков ООО «Агротехнология», ООО «Бурятагроснаб», ООО «Агроресурс», ООО «Сельхозтехцентр», «Бурятзапчасть», Тимбермаш Байкал, ООО «Трактор 03». Все имеется в полном объеме и в необходимом ассортименте.В Бурятии продолжает действовать региональная господдержка по подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация», которая позволяет возместить от 50 % произведенных затрат. В текущем году из бюджета республики выделено 110 млн руб, по состоянию на 22 марта перечислено 48 млн руб. В 2021 году с помощью этой программы хозяйства обновили парк техники на сумму 309 млн руб, где сумма субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования составила 145,6 млн руб.Кроме того, в целях подготовки аграриев к весенним полевым работам реализуется программа льготного кредитования для АПК по программе, утверждённая постановлением правительства РФ. Всего на льготное кредитование подано 20 заявок на общую сумму 743,2 млн руб, из которых 11 заявок на 650,9 млн руб. уже одобрено. При поддержке министерства сельского хозяйства РФ несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ льготные кредиты предоставляются по ставке до 5%.Фото: минсельхоз Бурятии