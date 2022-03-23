Дом на сельхозземлях

— С марта 2022 на земельных участках сельхозназначения, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам (так называемым КФХ) и используемых ими для своей деятельности, будет разрешено строить жилые дома. Считается, что возможность строительства жилого дома в непосредственной близости с землями, используемыми в сельхозпроизводстве, позволит развивать малое предпринимательство в сельской местности в форме КФХ.Правда, для этого необходимо соблюдать ряд условий:— дом высотой не выше трех этажей;— общей площадью не более 500 кв.м;— площадь застройки под домовладением не должна превышать 0,25% от площади земельного участка;— запрещено образование одного или нескольких участков из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка.Исключением могут являться случаи, связанные с изъятием земли для государственных и муниципальных нужд.