Общество 23.03.2022 в 10:52

Дом на сельхозземлях

Можно ли на землях сельхозназначения построить жилой дом?
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Текст: Номер один
Дом на сельхозземлях
pixabay.com
— С марта 2022 на земельных участках сельхозназначения, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам (так называемым КФХ) и используемых ими для своей деятельности, будет разрешено строить жилые дома. Считается, что возможность строительства жилого дома в непосредственной близости с землями, используемыми в сельхозпроизводстве, позволит развивать малое предпринимательство в сельской местности в форме КФХ.

Правда, для этого необходимо соблюдать ряд условий:

— дом высотой не выше трех этажей;

— общей площадью не более 500 кв.м;

— площадь застройки под домовладением не должна превышать 0,25% от площади земельного участка;

— запрещено образование одного или нескольких участков из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка.

Исключением могут являться случаи, связанные с изъятием земли для государственных и муниципальных нужд.
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