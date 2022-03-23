Общество 23.03.2022 в 10:52
Дом на сельхозземлях
Можно ли на землях сельхозназначения построить жилой дом?
Текст: Номер один
— С марта 2022 на земельных участках сельхозназначения, принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам (так называемым КФХ) и используемых ими для своей деятельности, будет разрешено строить жилые дома. Считается, что возможность строительства жилого дома в непосредственной близости с землями, используемыми в сельхозпроизводстве, позволит развивать малое предпринимательство в сельской местности в форме КФХ.
Правда, для этого необходимо соблюдать ряд условий:
— дом высотой не выше трех этажей;
— общей площадью не более 500 кв.м;
— площадь застройки под домовладением не должна превышать 0,25% от площади земельного участка;
— запрещено образование одного или нескольких участков из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка.
Исключением могут являться случаи, связанные с изъятием земли для государственных и муниципальных нужд.
Правда, для этого необходимо соблюдать ряд условий:
— дом высотой не выше трех этажей;
— общей площадью не более 500 кв.м;
— площадь застройки под домовладением не должна превышать 0,25% от площади земельного участка;
— запрещено образование одного или нескольких участков из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка.
Исключением могут являться случаи, связанные с изъятием земли для государственных и муниципальных нужд.
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