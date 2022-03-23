Общество 23.03.2022 в 11:26

Жители Дивизионной в Улан-Удэ выбросили в канализацию простыни и бинты

Аварийные бригады «Водоканала» работают над прочисткой уже вторые сутки
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Текст: Эльвира Долговых
Жители Дивизионной в Улан-Удэ выбросили в канализацию простыни и бинты
Вторые сутки аварийные бригады городского «Водоканала» работают над прочисткой канализационного коллектора на первом участке станции Дивизионная. Они устраняют большой засор, причиной которого послужил тканный мусор – бинты, простыни и другие материалы.



Работы не прекращаются ни на секунду. Специалисты установили перекачивающую сточные воды дизельную насосную станцию.

«Станция работает уже более 10 часов. Из-за того, что система канализации самотечная, фактически, мы не сможем сейчас остановить сброс сточных вод, ведь горожане пользуются унитазом и раковиной»

- сообщил Сергей Иванов, и. о. главного инженера МУП «Водоканал».

По словам специалистов, ремонтные бригады делают всё возможное, чтобы устранение аварийной ситуации из-за засора канализации прошло без отключения холодного водоснабжения у жителей.

Отметим, ранее в 2021 году данный участок коллектора прошёл полную чистку, промывку и находился в рабочем состоянии.

«Просим горожан не пользоваться унитазом в качестве «мусорного ведра». Ткань не растворяется в наших трубопроводах, она собирает еще больше мусора и забивает канализацию полностью. Только за один год на очистных сооружениях предприятия собирается свыше 12 тонн мусора, а это колоссальный объем. Выход сточных вод – самое безобидное в данном случае»

- рассказали в «Водоканале».

В настоящее время над устранением аварийной ситуации работают две бригады из 15 человек и пять единиц спецтехники.

Телефон «горячей» линии МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.
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канализация

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