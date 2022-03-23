Общество 23.03.2022 в 11:45
Генеральным директором ТГК-14 стал финансист
Александр Николаенко имеет опыт государственного и корпоративного управления
Текст: Номер один
Совет директоров ПАО «ТГК-14» единогласно принял решение назначить c 25 марта 2022 года Александра Николаенко генеральным директором компании ПАО «ТГК-14». Алексей Лизунов досрочно расторгает трудовой контракт по собственному желанию, сообщила пресс-служба энергокомпании.
Алексей Анатольевич Лизунов занимал должность генерального директора ПАО «ТГК-14» с 26 сентября 2017 года. В период его руководства коллектив энергокомпании реализовал крупнейшие инвестиционные проекты по реконструкции турбин на Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-1. За счет модернизации систем золоулавливания на крупнейших электростанциях в Забайкальском крае и Бурятии, закрытия ряда низкоэффективных котельных в Чите, и перевода крупных источников тепла на современные технологии автономного отопления «Терморобот», успешно реализованы планы по достижению производственных и экологических показателей. За последние пять лет к централизованному теплоснабжению в Чите и Улан-Удэ от источников ПАО «ТГК-14» подключено 603 объекта, в том числе 74 социальных учреждений и 128 многоквартирных жилых домов. Количество потребителей тепловой энергии в двух регионах Дальнего Востока достигло более 234 тысяч лицевых счетов по физическим лицам и около 9,5 тысячи различных организаций.
Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев на собрании коллектива поблагодарил Алексея Лизунова за огромную вдумчивую работу, которая была проделана за эти годы, и отметил, что серьезный фундамент, который был заложен, станет основой для новых стратегических решений и подходов в развитии энергетической отрасли в регионах в рамках политики устойчивого развития (ESG).
Новым генеральным директором ПАО «ТГК-14» назначен Александр Николаевич Николаенко. На этом посту он продолжит решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения, повышения экологической эффективности объектов.
Александр Николаенко имеет высшее образование по специальности «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент». На различных руководящих должностях в подразделениях «РЖД» приобрел большой опыт руководства как финансово-экономической, так и производственно-хозяйственной деятельностью предприятий. Кроме того, новый генеральный директор ПАО «ТГК-14» обладает высокими компетенциями во взаимодействии с органами государственной власти, профильными организациями и ведомствами.
«Александр Николаенко сможет обеспечить качественное профессиональное управление ПАО «ТГК-14» и преемственность наработанных механизмов управления и внутрикорпоративных связей, - отметил председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. – Благодаря наработанному опыту Александра Николаенко и поддержке акционеров будет организована эффективная системная работа с правительствами регионов присутствия ПАО «ТГК-14». Не сомневаюсь, что большой опыт государственного и корпоративного управления позволит Александру Николаенко укрепить позиции ПАО «ТГК-14» как на региональном, так и на федеральном уровнях. Его приход на должность генерального директора, безусловно, и в дальнейшем позволит коллективу ПАО «ТГК-14» выполнять важнейшую миссию по обеспечению стабильной работы компании».
Как сообщал «Номер один», новые акционеры ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и Виктор Мясник уже посетили производственные объекты в Бурятии. Они успели заявить о лояльности республике и готовности реализовывать стратегические проекты развития энергетической отрасли в регионе.
Фото: ТГК-14
Алексей Анатольевич Лизунов занимал должность генерального директора ПАО «ТГК-14» с 26 сентября 2017 года. В период его руководства коллектив энергокомпании реализовал крупнейшие инвестиционные проекты по реконструкции турбин на Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-1. За счет модернизации систем золоулавливания на крупнейших электростанциях в Забайкальском крае и Бурятии, закрытия ряда низкоэффективных котельных в Чите, и перевода крупных источников тепла на современные технологии автономного отопления «Терморобот», успешно реализованы планы по достижению производственных и экологических показателей. За последние пять лет к централизованному теплоснабжению в Чите и Улан-Удэ от источников ПАО «ТГК-14» подключено 603 объекта, в том числе 74 социальных учреждений и 128 многоквартирных жилых домов. Количество потребителей тепловой энергии в двух регионах Дальнего Востока достигло более 234 тысяч лицевых счетов по физическим лицам и около 9,5 тысячи различных организаций.
Председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев на собрании коллектива поблагодарил Алексея Лизунова за огромную вдумчивую работу, которая была проделана за эти годы, и отметил, что серьезный фундамент, который был заложен, станет основой для новых стратегических решений и подходов в развитии энергетической отрасли в регионах в рамках политики устойчивого развития (ESG).
Новым генеральным директором ПАО «ТГК-14» назначен Александр Николаевич Николаенко. На этом посту он продолжит решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения, повышения экологической эффективности объектов.
Александр Николаенко имеет высшее образование по специальности «Финансы и кредит», специализация «Финансовый менеджмент». На различных руководящих должностях в подразделениях «РЖД» приобрел большой опыт руководства как финансово-экономической, так и производственно-хозяйственной деятельностью предприятий. Кроме того, новый генеральный директор ПАО «ТГК-14» обладает высокими компетенциями во взаимодействии с органами государственной власти, профильными организациями и ведомствами.
«Александр Николаенко сможет обеспечить качественное профессиональное управление ПАО «ТГК-14» и преемственность наработанных механизмов управления и внутрикорпоративных связей, - отметил председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев. – Благодаря наработанному опыту Александра Николаенко и поддержке акционеров будет организована эффективная системная работа с правительствами регионов присутствия ПАО «ТГК-14». Не сомневаюсь, что большой опыт государственного и корпоративного управления позволит Александру Николаенко укрепить позиции ПАО «ТГК-14» как на региональном, так и на федеральном уровнях. Его приход на должность генерального директора, безусловно, и в дальнейшем позволит коллективу ПАО «ТГК-14» выполнять важнейшую миссию по обеспечению стабильной работы компании».
Как сообщал «Номер один», новые акционеры ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев и Виктор Мясник уже посетили производственные объекты в Бурятии. Они успели заявить о лояльности республике и готовности реализовывать стратегические проекты развития энергетической отрасли в регионе.
Фото: ТГК-14
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