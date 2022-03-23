Выгодное вложение













Экономика вошла в кризис, и сегодня один из главных вопросов, заботящий жителей Бурятии, это как защитить свои сбережения от растущей инфляции. Инструментов для инвестирования остается все меньше - на валюту введены ограничения, фондовый рынок замер. И сегодня недвижимость остается, пожалуй, единственным островком стабильности.«Номер один» изучил рынок новостроек Улан-Удэ и выяснил, что спросом в период экономических сложностей будут пользоваться только объекты с более низкой/оптимальной ценой квадратного метра, новой построенной инфраструктурой и доступностью ипотеки с господдержкой. Этим критериям удовлетворяет новый жилой комплекс «Мегаполис», расположенный в новом, экологически чистом микрорайоне в 148А квартале со стоимостью одного квадратного метра от 60 тыс. рублей. Что заметно ниже средних цен на рынке недвижимости.Как известно, жилая недвижимость в кризисные периоды более устойчива к инфляции, чем любой другой актив. Население, видя, как обесценивается рубль, ищет островки стабильности и находит их в решении «квартирного вопроса». Ведь, что бы ни происходило, человек всегда будет нуждаться в пище и крыше над головой. Крыше, которую всегда можно либо продать, либо сдать в аренду.Особенно выгодными становятся долгосрочные инвестиции в недвижимость с использованием ипотечных программ с господдержкой. Когда процент по ипотечным кредитам составляет всего несколько процентов годовых. Эти программы доступны в ЖК «Мегаполис» в 148А квартале, строящемся компанией «Бургражданстрой». Он реализуется в рамках трехстороннего соглашения: между правительством республики, мэрией Улан-Удэ и строительным холдингом. Согласно соглашению, в Улан-Удэ, в жилом комплексе «Мегаполис», будет построено 200 жилых 16-этажных домов общей площадью 1 млн квадратных метров.Как сообщают в компании «Бургражданстрой», на данный проект выделено 130 гектаров земли в экологически чистом районе Улан-Удэ. До 2024 года завершится строительство первой очереди. В рамках проекта запланировано шесть кварталов, каждый по 30 - 35 жилых 16-этажных многоквартирных домов, а также важнейшие объекты инфраструктуры: детские сады на 840 мест, школы на 2 500 учащихся, современные спортивные стадионы, медицинские центры, детские площадки и залы, супермаркеты и крупные торгово-развлекательные комплексы с кинотеатром.Добавим, что надежность средств, размещенных покупателями на эскроу-счетах, гарантируется Агентством по страхованию вкладов РФ. Дополнительным условием устойчивости проекта является то, что в компании смогли решить вопросы снижения себестоимости производства, перейдя на массовое изготовление сборных панельных конструкций на недавно запущенном домостроительном комбинате. Это позволило отказаться от дорогой иностранной рабочей силы. Сами же стеновые панели, используемые для строительства, ускоряют сборку домов и по качеству и теплоэнергосбережению далеко превосходят бетонные панели популярной в Улан-Удэ 135-й серии. И позволяют снизить расходы на отделку (стены в черновом варианте очень ровные).Собственное жилье по праву считается залогом стабильности и крепкого сна, а также это отличный способ сохранить и приумножить капитал. Неудивительно, что в сегодняшних непростых условиях все больше появляется стимулов для выгодной покупки квартир в ЖК «Мегаполис».Стоимость реализуемого жилья весьма привлекательна, всего от 60 тыс. рублей за квадратный метр, что намного дешевле, чем на вторичном рынке, где стоимость «квадрата» «улетела» за 100 тыс. рублей. Однако для того, чтобы зафиксировать стоимость «квадрата», необходимо поторопиться - акция действует до 31 марта.Информация в отделе продаж «Бургражданстрой» - 8(3012) 22-22-50,ул. Балтахинова, 15, 4 этаж, 401 офис (вход с ул. Балтахинова, через тамбур направо).Служба информации «Номер один».