Власти Бурятии: ситуация с сахаром в республике стабилизируется

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, на сегодня дефицита сахара в торговых сетях республики нет. В том числе потому, что правительство региона рекомендовало не продавать в одни руки больше 5 килограммов. Хотя повышенный спрос все же сохраняется, признают власти.«Сейчас наблюдается такой повышенный спрос. Люди бросились покупать сахар, муку, крупы. Не стоит этого делать, чем выше спрос, тем выше цена, ажиотаж не надо создавать. В стране есть и мука, и сахар – все есть, просто сейчас не успевают подвозить, потому что скорость сбыта, видимо, оказалась выше, чем скорость поставки», – комментирует ситуацию министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.О том, что дефицит сахара создан искусственно, заявил и врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.«У нас действует решение правительства – это запрет экспорта сахара за границу до августа. Дополнительно приняты ввозные пошлины, чтобы защитить нашего товаропроизводителя мы ограничивали импорт сахара в Россию. Bce этo говорит o том, что дефицит сахара создан искусственно, – сообщил чиновник.Фото: «Номер один»