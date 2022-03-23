Общество 23.03.2022 в 12:58

В Бурятии проработают вопрос производства стройматериалов из местного сырья

Особенно актуальным вопросом в строительной отрасли является замена импортных утеплителей на отечественные
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В Бурятии проработают вопрос производства стройматериалов из местного сырья

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение своим зампредам проработать вопрос запуска собственных производств стройматериалов. Особенно актуальным вопросом в строительной отрасли является замена импортных утеплителей на отечественные, сообщили в пресс-службе правительства республики.

 «Тема на самом деле правильная. Особенно актуальна тема развития собственного производства термоутеплителей, а мы знаем, что часть утеплителей в России в целом была импортного производства. Тема есть, давайте поработаем, единственное, понимаем, что это не быстро и это не к этому году. Но мы в новых условиях теперь будем жить всегда, под них надо адаптироваться и перенастраиваться, поэтому мы эту тему также будем прорабатывать. Зампредов прошу посмотреть, как это можно поддержать по линии минпрома, по линии федерального фонда развития промышленности, фонд регионального развития подключить, по субсидиям на оборудование посмотреть и так далее», - отметил Алексей Цыденов. 

 Как рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников, только за 2022 год в республике планируется закончить строительство спортивных объектов и темпы строительства в последующие годы снижать не планируется.  «Действительно и минеральная вата, и кирпич, утеплители действительно надо начинать делать. Сейчас смотрим возможности развития промышленности в этом направлении. В принципе, многое у нас уже делается, но пока что не в том объеме, в каком хотелось бы, чтобы заполнить все заявки для строительной отрасли,» - подчеркнул Евгений Луковников.  Председатель Комитета Народного Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев предложил учитывать при проработке вопроса максимальное использование местного сырья.

 « У нас есть месторождения необходимые, можем производить кирпич, битум, шлакоблок из местного сырья. Думаю, мы потянем собственное производство, да и дешевле это будет, создадим рабочие места», - сказал Анатолий Кушнарев.

Фото: egov-buryatia.ru

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