Общество 23.03.2022 в 13:13

ВПР в школах Бурятии перенесли на осень 2022 года

Причиной называют снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции
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Текст: Нина Павлова
ВПР в школах Бурятии перенесли на осень 2022 года
"Номер один"
В Бурятии школьники не будут писать Всероссийскую проверочную работу (ВПР) весной. Проведение ВПР перенесли на осень 2022 года. Это сделано в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"Рособрнадзором по согласованию с Правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года. Их планируется провести их с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года", - говорится в сообщении ведомства.

ВПР, запланированные для проведения в компьютерной форме (иностранные языки в 7 классе, история, биология, география, обществознание в 5-8 классах), также переносятся на осень 2022 года.

«Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей: школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры. Отмечу, что те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему» — отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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