В Улан-Удэ лучшего таксиста выберут с помощью граненого стакана

11 апреля в Бурятии выберут лучшего водителя такси в рамках IV Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021». Победитель представит регион в финале конкурса, который пройдет 16-18 мая в Чеченской Республике. Поездка и проживание для победителя будут оплачены оргкомитетом.Как сообщают организаторы конкурса, у водителей проверят теоретические знания, в том числе историю региона, ПДД, законодательство о такси, основы оказания первой помощи при ДТП, устройство легкового автомобиля и технического обслуживания, а также основы обеспечения безопасных условий перевозок в такси.На автодроме участникам предлагается выполнить 8 упражнений: «Бокс», «Яма», «Повороты на 90 градусов задним ходом», «Параллельная парковка», «Стоп-линия», «Бордюр», «Установка детского кресла» и «Плавность вождения» со стаканом воды на крыше.Чтобы стать участником, необходимо подать заявку на официальном сайте: russia-driver.taxi/#participate.Теоретическую часть заданий таксисты будут сдавать в Бурятском республиканском техникуме автомобильного транспорта. Практическая часть пройдет по на ул. Комарова, 105.Победитель и призеры регионального этапа получат ценные подарки и денежные призы: 15, 10 и 5 тысяч рублей.Помогать в выборе лучшего водителя такси будут жители региона. Водители, которые наберут максимальное количество голосов в ходе онлайн-голосования, получат специальные подарки от организаторов и партнеров, а также звание «Лучший водитель такси по мнению пассажиров».Организаторами конкурса выступают Общественный Совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ, Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ. В Бурятии конкурс проходит при поддержке регионального Минтранса.Фото: pixabay.com