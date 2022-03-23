Общество 23.03.2022 в 15:22
В Улан-Удэ полицейские ищут 31-летнего горожанина
Алексей Бондаренко с 8 марта не выходит на связь
Текст: Номер один
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 31-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Бондаренко, который с 8 марта не выходит на связь с родственниками. Является уроженцем Кяхты, сообщили в МВД по Бурятии.
По имеющейся информации, 9 марта около 20:40 он после употребления спиртного со знакомыми заходил в магазин «Николаевский» по улице Пушкина. Заявление о его пропаже поступило в полицию 18 марта.
Приметы: европейской внешности, на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 198 см, глаза светло-серые, волосы светло-русые.
Особые приметы: родимое пятно на левой щеке.
Был одет: куртка до пояса тканевая темно-синяя с капюшоном, кофта темно-синего цвета с рисунками в виде снежинок, джинсы светло-голубые, ботинки черные.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(914)056-68-98, 8(908)595-85-92 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
По имеющейся информации, 9 марта около 20:40 он после употребления спиртного со знакомыми заходил в магазин «Николаевский» по улице Пушкина. Заявление о его пропаже поступило в полицию 18 марта.
Приметы: европейской внешности, на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 198 см, глаза светло-серые, волосы светло-русые.
Особые приметы: родимое пятно на левой щеке.
Был одет: куртка до пояса тканевая темно-синяя с капюшоном, кофта темно-синего цвета с рисунками в виде снежинок, джинсы светло-голубые, ботинки черные.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(914)056-68-98, 8(908)595-85-92 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии