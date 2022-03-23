Общество 23.03.2022 в 15:22

В Улан-Удэ полицейские ищут 31-летнего горожанина

Алексей Бондаренко с 8 марта не выходит на связь
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ полицейские ищут 31-летнего горожанина
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 31-летнего жителя Улан-Удэ Алексея Бондаренко, который с 8 марта не выходит на связь с родственниками. Является уроженцем  Кяхты, сообщили в МВД по Бурятии.

По имеющейся информации, 9 марта около 20:40 он после употребления спиртного со знакомыми заходил в магазин «Николаевский» по улице Пушкина. Заявление о его пропаже поступило в полицию 18 марта.

Приметы: европейской внешности, на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 198 см, глаза светло-серые, волосы светло-русые.
Особые приметы: родимое пятно на левой щеке.

Был одет: куртка до пояса тканевая темно-синяя с капюшоном, кофта темно-синего цвета с рисунками в виде снежинок, джинсы светло-голубые, ботинки черные.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(914)056-68-98, 8(908)595-85-92 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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