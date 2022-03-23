В Бурятии резко ухудшится погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 марта республику накроет южный циклон. Сегодня вечером по юго-западу и южному Прибайкалью, а 24 марта на всей территории Бурятии он вызовет снег, местами сильные снегопады. Утром и днем 24 марта ветер усилится до 15-20 м/с.Температура воздуха сегодня ночью по республике составит -4,-9, местами -14,-19, днем 0,+5, местами -1,-6. В Улан-Удэ ночью ожидается -4,-6, днем +1,+3.Фото: pixabay.com