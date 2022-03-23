Глава Бурятии поручил готовиться к наплыву туристов

Глава Бурятии поручил начать подготовку к наплыву туристов, обеспечив высокое качество оказываемых услуг, при этом не допустить кратного роста цен на фоне повышенного спроса.- Сейчас желающих приехать на Байкал просто неимоверное количество, и в этот турсезон, летом к нам поедут. Нужно обеспечить и качество, и цену. Сейчас наши компании туротрасли становятся квазимонополистами. Но нам не нужно, чтобы в Бурятии цена выросла в 3 раза. Понятно, что какой-то рост цены будет, но это должен быть, во-первых, обоснованный рост, во-вторых, на большом потоке еще и сохранить качество, - подчеркнул Алексей Цыденов.Глава Бурятии дал соответствующее поручение заместителю председателя правительства республики Ивану Альхееву и профильным структурам. Помимо этого, он поручил проработать вопрос обеспечения мест размещения и проживания местной сувенирной продукцией, а также организовать культурную программу.- У нас сейчас есть возможность республике на туризме как раз заработать, но для этого надо обеспечить доступность, качество и комфорт, и соответствующее сопровождение местной продукцией, не покупать там чье-то, а кормить туристов аутентичным бурятским вкусным продуктом. Прошу на это ориентироваться, и прямо целенаправленно готовиться к туристическому сезону, который, по сути, начнется с 1 мая. Глав районов, которые вблизи Байкала, ориентируйте, чтобы местные поселения включались в туристическую работу, - отметил глава республики.Фото: «Номер один»