В Забайкалье почти не осталось антиковидных ограничений

В Забайкальском крае продлено время работы общепита – теперь кафе и рестораны принимают гостей до 01:00, а не до 23:00. Свадьбы и корпоративы теперь тоже разрешены, досрочное уведомление о проведении таких мероприятий больше не нужно отправлять в органы Роспотребнадзора и минэкономразвития, сообщает официальный краевой портал. Кроме того, отменено исполнение важного документа – регламента безопасной деятельности для предприятий сферы бизнеса.В регионе на сегодняшний день почти не осталось действующих антиковидных ограничений. По словам вице-премьера правительства Забайкалья Александра Бардалеева, ослабление антиковидных мер коснулось почти всех сфер жизни.«Музеи, зоопарки, учреждения культуры Забайкалья теперь могут увеличить свою пропускную способность до 70%. Это же касается кинотеатров, цирков. Причем они могут принимать и детей. Больше нет установленной численности посетителей для саун, бань, салонов красоты»,- разъяснил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.Также в Забайкалье в магазинах и торговых центрах больше не нужно делать перерывы на обработку (она проводилась раз в четыре часа). Без ограничений можно пользоваться Wi-Fi. Дети до 14 лет вновь могут посещать торговые центры без родителей.В ведомстве добавили, что также в регионе возобновлены очные репетиции творческих коллективов, возобновлено проведение на открытом воздухе и закрытых помещениях культурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, публичных мероприятий с численностью не более 500 человек.«Есть и меры, которые сохраняются. Это обязательный масочный режим при посещении мест массового скопления людей, дезинфекционные мероприятия на всех объектах массового пребывания людей и вакцинация»,- добавил Александр Бардалеев.Ззампред правительства региона Инна Щеглова обратила внимание на то, что может показаться – «мы на выходе из пандемийной ситуации, но это далеко не так».«На территории Забайкалья еще много районов, которые показывают прирост заболеваемости. Хочу напомнить всем предпринимателям, которые работают в крае. Если мы будем халатно относиться к соблюдению санитарных требований, то в совокупности с теми антироссийскими санкциями, которые и так деструктивно влияют на бизнес, при росте заболевания COVID-19, мы будем просто вынуждены пойти на новые ограничения. И это уже очень серьезные экономические последствия. Поэтому призываю быть бдительными»,- подчеркнула Инна Щеглова.Такую обеспокоенность подтверждают цифры, озвученные на оперштабе руководителем управления Роспотребнадзора по Забайкалью Светланой Лапой.«Динамика заболеваемости идет на снижение, но суточный показатель заболеваемости коронавирусом по Забайкальскому краю остаётся достаточно высоким. Он выше российского в 2,3 раза, через пять недель мы можем получить рост заболеваемости. Это будет сложная ситуация для здравоохранения», - уточнила Светлана Лапа. В связи с этим главный санитарный врач Забайкалья еще раз рекомендовала главам муниципалитетов усилить темпы вакцинации.«В настоящее время вакцина в наличии имеется, в том числе и детская»,- напомнили на оперштабе.Фото: пресс-служба правительства Забайкалья