В Бурятии техобслуживание автомобилей запредельно подорожало

Падение рубля и рост цен на запасные части и моторные автомасла окончательно превратили пользование собственным авто в роскошь, а не в средство для передвижения. Ведь любой автомобиль - это технически сложный агрегат, который рано или поздно имеет свойство ломаться. Для того чтобы продлить ресурс, необходимо вовремя менять жидкости и расходные материалы, иначе автомобилю грозят более значительные и дорогостоящие работы. Между тем в Улан-Удэ на прошлой неделе стоимость моторных масел увеличилась в полтора-два раза.Так, например, четыре литра бюджетного синтетического масла Mobil Super 3000 (5W30) подорожали с 3 тысяч до 5 тыс. рублей, ходовые японские автомасла - от 6 и более тысяч рублей. Особенно дорого обходится замена масла для Lexus или Toyota Land Cruiser с их мощными двигателями.- Заехал на сервис, если раньше заливал масло на 5 - 6 тыс. рублей, то теперь насчитали 12 тысяч вместе с фильтром, пришлось платить, - жалуется улан-удэнец Владимир.По его словам, практически все «расходники» на его «крузак» в марте подорожали в два-три раза.Для владельцев более бюджетных автомобилей, «праворуких» иномарок, ситуация тоже выглядит не слишком радужно. Цены на запчасти растут не по дням, а по часам.Причем некоторые продавцы подняли их лишь в марте, после исчерпания запасов деталей, купленных еще по старым ценам. А другие магазины едва ли не ежедневно переписывают ценники.Однако бесконечный рост цен уже уперся в потолок платежеспособного спроса. Не случайно в ТЦ «Хозяин» и «За рулем» покупателей мало, люди часто приходят просто посмотреть на витрины, словно в музей. Психологически трудно осознать столь небывалое резкое подорожание. Добавим, что владельцем региональной сети магазинов «За рулем» и «Хозяин» является бизнесмен Алексей Гуля-Яновский, проживающий в США, но продолжая управлять своими активами из-за океана онлайн.Причем, как нам стало известно, на бурятских предприятиях живущего в США бизнесмена недавно прошли проверки. Бизнес, судя по всему, находится под давлением с двух сторон. Американцы наверняка в связи с санкциями задают ему свои вопросы, российские контролирующие ведомства - свои. Но пока, судя по всему, предприятие лавирует.По имеющейся информации и сведениям, цены на автомасла в частности и по некоторым группам автозапчастей в целом поднялись по причине резкого роста оптовых цен у поставщиков, сообщили в УФАС по Бурятии. По данным ведомства, «по последним сведениям, сама наценка (надбавка) конкретно у сети «За рулем» не менялась».При этом в УФАС отметили, что со стороны федеральных органов каких-либо мер воздействия на продавцов и торговые сети именно по повышению цен не имеется, за исключением отдельных полномочий Роспотребнадзора (нарушения правил торговли и пр.). К подведомственности ФАС России в части реализации ценовых картельных сговоров и злоупотребления доминирующим положением сама сеть «За рулем» не относится. Поскольку организационно-правовая форма у нее - ИП, а объем выручки за предшествующий год составил менее 800 млн рублей.Пока неясно, как будет меняться ситуация с поставками моторных масел и запчастей из-за рубежа. Ведь даже производство российских масел зависит от зарубежных компонентов. Но уже сегодня стало известно, что один из крупных продавцов автозапчастей в Улан-Удэ закроет часть своих не слишком прибыльных торговых точек и сконцентрирует продажи в одном месте. Одно можно предсказать точно - рост цен остановить будет трудно, как и обеднение ассортимента реализуемой продукции.Также эксперты полагают, что приходит время «латания заплат». Если, например, автомобилисты при протечке стоек их меняли, то теперь будут чаще прокачивать амортизаторы. Прибавится работы и у станочников: часть неисправных деталей будут подтачивать, ремонтировать, дополнять и снова пускать в оборот. Главное, чтобы машина двигалась. Вырастет и число автомобилей, которые хронически не ремонтируются из-за дороговизны запчастей, что может привести к более серьезным поломкам, ускоренному износу автомобилей и ухудшению управляемости машин.По всей видимости, вскоре автомобилисты сократят использование своих машин, чтобы сэкономить на дорогом обслуживании. Их будут использовать, как во времена СССР, лишь при поездках на дачу или на Байкал. А в Улан-Удэ станут пользоваться маршрутками и трамваями. В этом можно усмотреть и плюсы - снизится число заторов в часы пик, а экологическое состояние дорожных магистралей улучшится. Правда, этому вряд ли обрадуются водители личных авто.Фото: «Номер один»