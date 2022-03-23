Жителей Бурятии наградили высшими наградами Монголии

«Сегодня мы проводим церемонию вручения государственных и общественных наград Монголии. Орден Полярной Звезды является высшей государственной наградой Монголии для иностранных граждан и вручается за вклад в развитие и укрепление дружественных отношений. Хочу нашим награжденным пожелать счастья, здоровья и успеха, всего самого наилучшего от генерального консульства Монголии в Улан-Удэ и от себя лично»

«У нас очень много контактов с Монголией и в сфере промышленности, образования, культуры, общественных отношений. Отдельный блок вопросов, когда мы занимаемся сохранением бурятской культуры и бурятского языка. Здесь очень много точек соприкосновения. Я хотел бы сказать огромные слова благодарности Вам и всему монгольскому народу. Мы всегда говорим, что монголы – наш братский народ. Мы чтим и ценим свою историю. Нас так много связывает. Давайте знать свою историю, рассказывать ее детям. Потому что именно знание истории, традиций, эта дружба позволит нам всегда называть друг друга братскими народами»

- отметил Заместитель руководителя Администрации Главы РБ и Правительства РБ – Председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов.