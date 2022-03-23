Общество 23.03.2022 в 17:58

Жителей Бурятии наградили высшими наградами Монголии

Граждане получили награды за развитие бурятской культуры, поддержку отношений между Монголией и Бурятией
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Текст: Эльвира Долговых
Жителей Бурятии наградили высшими наградами Монголии
egov-buryatia.ru
В Генеральном консульстве Монголии в г. Улан-Удэ 10 жителей республики наградили государственными и общественными наградами Монголии – Орденом Полярной звезды, орденом «Золотой Звезды» и Памятной медалью 70-летия Общества Монголо-Российской дружбы., сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Награждение проводили Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ г-жа Д. Нямцэрэн и председатель Фонда развития бурятской культуры и наследия г-н С.Билэгсайхан. 

«Сегодня мы проводим церемонию вручения государственных и общественных наград Монголии. Орден Полярной Звезды является высшей государственной наградой Монголии для иностранных граждан и вручается за вклад в развитие и укрепление дружественных отношений. Хочу нашим награжденным пожелать счастья, здоровья и успеха, всего самого наилучшего от генерального консульства Монголии в Улан-Удэ и от себя лично»

- отметила Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ г-жа Д. Нямцэрэн. 

Как отметил председатель Фонда развития бурятской культуры и наследия г-н С.Билэгсайхан, Орденами награждаются за развитие бурятской культуры, поддержку отношений между Монголией и Бурятией. 

Указом Президента Монголии Орденом Полярной звезды Монголии награждены: Михаил Харитонов, Николай Емонаков, Лариса Халхарова, Батор Зандраев. 

«У нас очень много контактов с Монголией и в сфере промышленности, образования, культуры, общественных отношений. Отдельный блок вопросов, когда мы занимаемся сохранением бурятской культуры и бурятского языка. Здесь очень много точек соприкосновения. Я хотел бы сказать огромные слова благодарности Вам и всему монгольскому народу. Мы всегда говорим, что монголы – наш братский народ. Мы чтим и ценим свою историю. Нас так много связывает. Давайте знать свою историю, рассказывать ее детям. Потому что именно знание истории, традиций, эта дружба позволит нам всегда называть друг друга братскими народами»

- отметил Заместитель руководителя Администрации Главы РБ и Правительства РБ – Председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов. 

По приказу Обществ дружбы Монголии орденом «Золотой Звезды» награждены Дагаева Соелма и Романова Ринчима. 

По приказу Председателя Общества Монголо-Российской дружбы Памятной медалью 70-летия Общества Монголо-Российской дружбы награждены Балданов Баир и Елаев Александр.


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