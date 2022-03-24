Общество 24.03.2022 в 08:50

Учения МЧС напугали жителей Улан-Удэ

Спасатели тренировались тушить пожар в Национальном банке
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Текст: Константин Воронов
Учения МЧС напугали жителей Улан-Удэ
Вчера внимание жителей Улан-Удэ привлекло происшествие вокруг Национального банка. Во второй половине дня полиция оцепила территорию вокруг здания, возле которого работали несколько пожарных расчетов. Горожане принялись гадать, что произошло в Национальном банке, активно делясь в соцсетях фотографиями и видео с места событий.

Как выяснилось, в здании проходило пожарно-тактическое учение с привлечением сил и средств Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Его целью было совершенствование действий командующего и личного состава ГУ МЧС России по Бурятии.


- По легенде учения возгорание произошло на 5 этаже в конференц-зале. Сложность тушения представляли необычная архитектура и особый статус объекта. Так, например, при срабатывании системы безопасности здания все двери и окна блокируются. Также особенностью этого здания является его оснащение автоматической системой пожаротушения. В том числе углекислотной - при срабатывании которой газ выпускается из баллонов и из сжиженного переходит в газообразное состояние. За счет выброса углекислоты в помещении снижается концентрация кислорода и происходит тушение огня, - рассказал старший инженер отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Вадим Бутин.


В ходе учения отрабатывалось взаимодействие с аварийными службами и администрацией объекта. Так, работники здания были эвакуированы силами администрации. По прибытии первого подразделения силами звеньев газодымозащитной службы была проведена разведка помещений на наличие людей в здании. В ходе учения отрабатывались действия пожарных при проведении спасательных мероприятий и тушении условного пожара.


Эвакуация условно-пострадавших осуществлялась лестничным маршем с применением спасательных средств. В учении задействовали автолестницу АЛ-30 для проведения защитных мероприятий кровли здания.

«Всего к отработке практических мероприятий привлекались 32 человека личного состава и 7 единиц техники», - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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