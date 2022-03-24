Общество 24.03.2022 в 10:08
Трое жительниц Улан-Удэ оштрафованы за дискредитацию Вооруженных Сил России
Они привлечены к административной ответственности, сумма штрафа составила 40 тыс руб каждой пикетчице
Текст: Номер один
В Улан-Удэ 6 марта трое женщин приняли участие в несанкционированном групповом пикетировании, в ходе которого демонстрировали плакаты с текстами, дискредитирующими использование Вооруженных Сил Российской Федерации.
Их действия незамедлительно пресекли сотрудники полиции, сообщили в МВД по Бурятии.
В отношении нарушителей составлены протоколы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил нарушительницам наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей каждой.
Фото: «Номер один»
Их действия незамедлительно пресекли сотрудники полиции, сообщили в МВД по Бурятии.
В отношении нарушителей составлены протоколы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил нарушительницам наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей каждой.
Фото: «Номер один»
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