Министр туризма Бурятии ответил на вопросы жителей республики

«Республика Бурятия, поскольку находится на Байкале, сможет претендовать на получение федеральной гранатовой поддержки, поскольку Байкал у нас является одним из ярких мест притяжения в России, и мы от министерства сделаем все, чтобы пройти этот конкурсный отбор» - поделился Алдар Доржиев.

В среду, 23 марта на официальном аккаунте правительства Республики Бурятия состоялся прямой эфир с министром туризма Бурятии Алдаром Доржиевым. Во время эфира обсуждались меры государственной поддержки, гранты, субсидии в сфере туризма, а также программа туристического кешбэка.Министр туризма рассказал о мерах государственной поддержки, субсидиях и грантах, которые уже доступны туристическому бизнесу республики.Так, ежегодно оказывается государственная поддержка субъектам малого предпринимательства в форме субсидии для возмещения части затрат. Размер субсидии - до 90% от документально подтвержденных затрат за предшествующие три года и (или) текущий календарный год.Предоставляется ежегодная региональная грантовая поддержка на экологический, сельский и социальный туризм. В прошлом году по результатам конкурса, заключены соглашения на реализацию проектов по сельскому туризму на общую сумму 1 млн рублей.Запущена новая программа «Туристический кэшбэк». Министр туризма пояснил, что в акции могут принять участие держатели карт «Мир». Перед оплатой поездки необходима регистрация карты в программе лояльности платёжной системы «Мир». Оплатить поездки нужно в период с 15 марта по 30 апреля 2022 года. Путешествие должно состояться в срок с 15 марта по 30 июня 2022 включительно. Акция распространяется на поездки по России. Полный список направлений и предложений доступен на сайте мирпутешествий.рф. Размер возврата денежных средств на карту составит 20% от суммы покупки, но не более 20 тыс рублей за одну транзакцию. Алдар Доржиев рассказал, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова объявила, что для регионов Дальнего Востока рассматривается возможность увеличения размера кэшбэка с 20% до 40%. Такая мера поддержки позволит увеличить поток в рамках внутреннего туризма.Министр труизма отметил, что по всем возникшим вопросам о мерах поддержки, грантах, программах можно обратиться в министерство туризма, специалисты министерства готовы оказать необходимую консультацию.Также Алдар Доржиев рассказал о старте новой программы поддержки туристического бизнеса в России, объявленной Федеральным агентством по туризму. На всю грантовую поддержку Ростуризмом предусмотрено 3,5 млрд рублей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Прием заявок от регионов стартовал 22 марта и продлится до 5 апреля 2022 года. На основании установленных критериев будут отобраны регионы, которые получат софинансирование. Сумма гранта варьируется от 3 до 10 млн рублей в зависимости от направления туристической деятельности.Все проекты должны быть реализованы предпринимателями до 31 декабря 2022 года. При этом, предоставление средств федерального бюджета регионам будет производиться на принципах софинансирования. Министерством туризма Бурятии средства уже предусмотрены.