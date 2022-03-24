Общество 24.03.2022 в 10:19
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится в зависимости от суточных температур
В прошлые годы батареи отключали 10-11 мая
Текст: Эльвира Долговых
В столице Бурятии отопительный сезон традиционно завершался 10-11 мая. В этом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова точная дата завершения отопительного сезона будет определена в зависимости от среднесуточных температур.
Аварийность объектов жилищно-коммунального хозяйства за этот отопительный сезон снизилась на 5 процентов, количество жалоб на 31 процент. Всего за последние три года количество зарегистрированных жалоб от улан-удэнцев сократилось на 40 процентов, что говорит о качестве и уровне подготовки объектов к отопительному сезону.
Напомним, по распоряжению Игоря Шутенкова в Улан-Удэ отопительный сезон 2021-2022 гг. начался на девять дней раньше. В каждой администрации района работали подкомиссии, которые осматривали каждый дом, каждый элеваторный узел.
Работу координировала комиссия во главе с председателем Комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым. Такой строгий контроль будет продолжен и в этом году.
Отметим, за отопительный сезон 2021-2022 в Улан-Удэ зафиксировано 60 обращений, поставленных на контроль по теплоснабжению. Это на 83% ниже аналогичного периода прошлого года. Больше всего жалоб было поставлено на контроль в Октябрьском районе – 33, в Железнодорожном районе – 23, в Советском – 4.
Жалоба ставиться на контроль, если в течение суток она была не удовлетворена. Затем к вопросу подключаются все структуры, занимающиеся обеспечением теплоснабжения.
Аварийность объектов жилищно-коммунального хозяйства за этот отопительный сезон снизилась на 5 процентов, количество жалоб на 31 процент. Всего за последние три года количество зарегистрированных жалоб от улан-удэнцев сократилось на 40 процентов, что говорит о качестве и уровне подготовки объектов к отопительному сезону.
Напомним, по распоряжению Игоря Шутенкова в Улан-Удэ отопительный сезон 2021-2022 гг. начался на девять дней раньше. В каждой администрации района работали подкомиссии, которые осматривали каждый дом, каждый элеваторный узел.
Работу координировала комиссия во главе с председателем Комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым. Такой строгий контроль будет продолжен и в этом году.
«За последние три года была перестроена работа управляющих компаний. Контроль выполнения работ был поставлен на другой уровень, более подробно разрабатывается план мероприятий по подготовке. Такой комплексный подход даёт свои плюсы»- рассказал Александр Тюрюханов, первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Отметим, за отопительный сезон 2021-2022 в Улан-Удэ зафиксировано 60 обращений, поставленных на контроль по теплоснабжению. Это на 83% ниже аналогичного периода прошлого года. Больше всего жалоб было поставлено на контроль в Октябрьском районе – 33, в Железнодорожном районе – 23, в Советском – 4.
Жалоба ставиться на контроль, если в течение суток она была не удовлетворена. Затем к вопросу подключаются все структуры, занимающиеся обеспечением теплоснабжения.
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