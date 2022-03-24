Общество 24.03.2022 в 10:27

В Бурятии выздоровели от «короны» более 114 тыс человек

Суточный прирост новых случаев COVID-19 сократился в республике до 169

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В Бурятии выздоровели от «короны» более 114 тыс человек
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 133 707. Это на 169 больше, чем было в среду. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 233). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 953 человек, четверо - за последние сутки, трое старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 158 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получает лечение 371 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 224. За предыдущие сутки госпитализировано 46 пациентов. В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ – 19 пациентов (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 480 коек: занято – 371, свободно – 109 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,3%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1 114 человек.

Выздоровели от коронавируса – 114 008 (+1085) человек, дополнительно снято с наблюдения - 489.

В республике всего первично привиты от коронавируса 497 734 человека (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 472 030 человек (65,6%), повторную вакцинацию начали 152 413 человек, завершили - 138 174.

Фото: pixabay.com

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