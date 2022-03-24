ВСЖД собирает помощь жителям ДНР и ЛНР

ВСЖД организовала 23 пункта по сбору гуманитарной помощи эвакуированным гражданам из Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба магистрали.В рамках всероссийской акции «МыВместе» на Восточно-Сибирской железной дороге организованы специальные пункты сбора, они будут размещены на предприятиях станций Иркутской области и Бурятии.Все желающие могут передать жителям Донбасса предметы первой необходимости: товары по уходу за детьми, лежачими и пожилыми, средства личной гигиены и индивидуальной защиты, бытовая химия, пластиковая посуда, постельные и душевые принадлежности, консервы и крупы (продукты питания с длительным сроком хранения).Собранная гуманитарную помощь будет направляться в отделения «Российского Красного креста». По вопросам оказания помощи можно обращаться на горячую линию «Волонтер ВСЖД» - 8-924-600-26-46.Список станций принимаемых гуманитарную помощь: Тайшет, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Чуна, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская, Зима, Черемхово, Тулун, Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ, Слюдянка, Мысовая, Горхон, Наушки, Гусиное Озеро, Северобайкальск, Лена, Киренга, Куанда, Новый Уоян, Таксимо, Новая Чара.Фото: egov-buryatia.ru