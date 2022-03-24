В Бурятии начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей

В Бурятии начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» - горячая линия для родителей тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для ребенка, сообщили в минздраве республики.Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребёнку обследований.Специалисты службы «Верное направление» проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды и будут сопровождать каждый конкретный случай до момента получения помощи.Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребенка (до 18 лет), граждан Российской Федерации. Поиск вариантов получения помощи осуществляется после изучения медицинских документов. В случае обращения к благотворительным фондам по их запросу могут потребоваться документы о финансовом состоянии.Проект реализуется при поддержке правительства Бурятии, Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта, фонда «Росконгресс».Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav