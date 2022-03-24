Общество 24.03.2022 в 12:01

В Бурятии начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей

Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарств,  лечения или обследований


A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей
В Бурятии начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» - горячая линия для родителей тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение для ребенка, сообщили в минздраве республики.

Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребёнку обследований.

Специалисты службы «Верное направление» проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды и будут сопровождать каждый конкретный случай до момента получения помощи.

Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребенка (до 18 лет), граждан Российской Федерации. Поиск вариантов получения помощи осуществляется после изучения медицинских документов. В случае обращения к благотворительным фондам по их запросу могут потребоваться документы о финансовом состоянии.

Проект реализуется при поддержке правительства Бурятии, Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта, фонда «Росконгресс».

Телефон бесплатной горячей линии – 8 800 303 30 30, время работы – по будням с 12:00 до 00:00. Сайт проекта: www.vernap.ru

Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav
Теги
здравоохранение дети горячая линия

Все новости

В Бурятии начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей
24.03.2022 в 12:01
В Улан-Удэ разыскивают пропавшую женщину
24.03.2022 в 11:56
ВСЖД собирает помощь жителям ДНР и ЛНР
24.03.2022 в 11:39
Выгодное вложение
24.03.2022 в 11:00
В Бурятии выздоровели от «короны» более 114 тыс человек
24.03.2022 в 10:27
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится в зависимости от суточных температур
24.03.2022 в 10:19
Министр туризма Бурятии ответил на вопросы жителей республики
24.03.2022 в 10:17
Трое жительниц Улан-Удэ оштрафованы за дискредитацию Вооруженных Сил России
24.03.2022 в 10:08
В Улан-Удэ водитель переломал ребра пешеходу
24.03.2022 в 10:06
В Бурятии молодые сельчане по-крупному обворовали организацию
24.03.2022 в 09:49
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
ВСЖД собирает помощь жителям ДНР и ЛНР
В Иркутской области и в Бурятии открыто 23 пункта сбора «гуманитарки»
24.03.2022 в 11:39
Выгодное вложение
Квартиру в ЖК «Мегаполис» можно купить всего от 60 тыс. рублей за «квадрат»
24.03.2022 в 11:00
В Бурятии выздоровели от «короны» более 114 тыс человек
Суточный прирост новых случаев COVID-19 сократился в республике до 169

24.03.2022 в 10:27
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится в зависимости от суточных температур
В прошлые годы батареи отключали 10-11 мая
24.03.2022 в 10:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru