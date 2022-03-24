Общество 24.03.2022 в 12:33

В Улан-Удэ найден пропавший Алексей Бондаренко

С 8 марта он не выходил на связь с близкими, как  оказалось, бродяжничал

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ найден пропавший Алексей Бондаренко
Разыскиваемый 31-летний житель Улан-Удэ Алексей Бондаренко найден. О его нахождении полицейским сообщили родственники пропавшего, сообщили в МВД по Бурятии.

С мужчиной всё в порядке.

Напомним, с 8 марта он не выходил на связь с близкими. Как оказалось, бродяжничал.

Фото: pixabay.com
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