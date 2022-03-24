Общество 24.03.2022 в 12:33
В Улан-Удэ найден пропавший Алексей Бондаренко
С 8 марта он не выходил на связь с близкими, как оказалось, бродяжничал
Текст: Номер один
Разыскиваемый 31-летний житель Улан-Удэ Алексей Бондаренко найден. О его нахождении полицейским сообщили родственники пропавшего, сообщили в МВД по Бурятии.
С мужчиной всё в порядке.
Напомним, с 8 марта он не выходил на связь с близкими. Как оказалось, бродяжничал.
Фото: pixabay.com
С мужчиной всё в порядке.
Напомним, с 8 марта он не выходил на связь с близкими. Как оказалось, бродяжничал.
Фото: pixabay.com