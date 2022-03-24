Общество 24.03.2022 в 12:34
В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей
На дороги города выйдут дополнительные наряды ДПС
Текст: Константин Воронов
Вечером 25 марта в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей. Как сообщили в МВД Бурятии, на дороги города выйдут 7 дополнительных экипажей ГИБДД.
«В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Основная цель мероприятия - пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения», - сообщили в полиции.
Фото: МВД Бурятии
«В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Основная цель мероприятия - пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения», - сообщили в полиции.
Фото: МВД Бурятии
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