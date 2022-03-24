Общество 24.03.2022 в 12:41
Турпроект из Бурятии получил премию правительства России
Дипломы и почетные знаки лауреатам на торжественном награждении вручила глава Ростуризма Зарина Догузова
Текст: Номер один
Правительство России присудило премии восьми проектам в области туризма за 2021 год, их создатели получили по 1 млн рублей на дальнейшее развитие. Среди победителей проект «Бурятия – больше чем Байкал», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Диплом и почетные знаки лауреатам на торжественном награждении в Доме Правительства вручила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Премия правительства в туризме была учреждена для того, чтобы поддерживать самые яркие, прорывные инициативы в нашей отрасли и мне очень приятно награждать лауреатов. Эти люди профессионалы своего дела, которые уже много лет в отрасли, в туризме, для которых туризм – это не просто профессия, а образ жизни. Я уверена, что именно с такими людьми у нас нет никаких преград для развития туристической отрасли. Сегодня такие люди очень важны, когда мы столкнулись с вызовами, перед нами стоит много нестандартных задач», - отметила Зарина Догузова.
Всего на соискание премии было представлено более 100 заявок из регионов страны, из которых были выбраны восемь проектов, направленных на решение приоритетных задач отрасли: формирование новых туристических продуктов и их продвижение, развитие современных, интерактивных онлайн платформ, подготовку кадров и разработку актуальных образовательных методик, реализацию инклюзивных программ.
«Заявляя, что Бурятия – это больше, чем Байкал, мы имеем в виду именно сельский и этнографический виды туризма, - комментировал ранее министр туризма Алдар Доржиев. - Введенные в 2020 году ограничения на въезд и выезд из страны осложнили положение отрасли, но также позволили раскрыть возможности внутреннего туризма, ранее недооцениваемого. Бурятия одним из первых регионов приступила к реализации чартерной программы, разработанной Ростуризмом. С июля 2020 года к нам регулярно прибывают организованные туристические группы из разных регионов России. Всего на сегодня принято 33 чартерных рейса с 5 тыс пассажиров на борт»у.
Чартерная программа включает посещение двух этнокомплексов: «Степной кочевник», знакомящий с традициями и обычаями бурятской культуры, и «В гостях у семейских». На базе этнокомплексов работают маршруты «Легенды Бурятии» и «Легенды Байкала».
Фото: egov-buryatia.ru
Диплом и почетные знаки лауреатам на торжественном награждении в Доме Правительства вручила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Премия правительства в туризме была учреждена для того, чтобы поддерживать самые яркие, прорывные инициативы в нашей отрасли и мне очень приятно награждать лауреатов. Эти люди профессионалы своего дела, которые уже много лет в отрасли, в туризме, для которых туризм – это не просто профессия, а образ жизни. Я уверена, что именно с такими людьми у нас нет никаких преград для развития туристической отрасли. Сегодня такие люди очень важны, когда мы столкнулись с вызовами, перед нами стоит много нестандартных задач», - отметила Зарина Догузова.
Всего на соискание премии было представлено более 100 заявок из регионов страны, из которых были выбраны восемь проектов, направленных на решение приоритетных задач отрасли: формирование новых туристических продуктов и их продвижение, развитие современных, интерактивных онлайн платформ, подготовку кадров и разработку актуальных образовательных методик, реализацию инклюзивных программ.
«Заявляя, что Бурятия – это больше, чем Байкал, мы имеем в виду именно сельский и этнографический виды туризма, - комментировал ранее министр туризма Алдар Доржиев. - Введенные в 2020 году ограничения на въезд и выезд из страны осложнили положение отрасли, но также позволили раскрыть возможности внутреннего туризма, ранее недооцениваемого. Бурятия одним из первых регионов приступила к реализации чартерной программы, разработанной Ростуризмом. С июля 2020 года к нам регулярно прибывают организованные туристические группы из разных регионов России. Всего на сегодня принято 33 чартерных рейса с 5 тыс пассажиров на борт»у.
Чартерная программа включает посещение двух этнокомплексов: «Степной кочевник», знакомящий с традициями и обычаями бурятской культуры, и «В гостях у семейских». На базе этнокомплексов работают маршруты «Легенды Бурятии» и «Легенды Байкала».
Фото: egov-buryatia.ru