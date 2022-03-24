Общество 24.03.2022 в 12:41

Турпроект из Бурятии получил премию правительства России

Дипломы и почетные знаки лауреатам на торжественном награждении вручила глава Ростуризма Зарина Догузова
A- A+
Текст: Номер один
Турпроект из Бурятии получил премию правительства России
Правительство России присудило премии восьми проектам в области туризма за 2021 год, их создатели получили по 1 млн рублей на дальнейшее развитие. Среди победителей проект «Бурятия – больше чем Байкал», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Диплом и почетные знаки лауреатам на торжественном награждении в Доме Правительства вручила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Премия правительства в туризме была учреждена для того, чтобы поддерживать самые яркие, прорывные инициативы в нашей отрасли и мне очень приятно награждать лауреатов. Эти люди профессионалы своего дела, которые уже много лет в отрасли, в туризме, для которых туризм – это не просто профессия, а образ жизни. Я уверена, что именно с такими людьми у нас нет никаких преград для развития туристической отрасли. Сегодня такие люди очень важны, когда мы столкнулись с вызовами, перед нами стоит много нестандартных задач», - отметила Зарина Догузова.

Всего на соискание премии было представлено более 100 заявок из регионов страны, из которых были выбраны восемь проектов, направленных на решение приоритетных задач отрасли: формирование новых туристических продуктов и их продвижение, развитие современных, интерактивных онлайн платформ, подготовку кадров и разработку актуальных образовательных методик, реализацию инклюзивных программ.

«Заявляя, что Бурятия – это больше, чем Байкал, мы имеем в виду именно сельский и этнографический виды туризма, - комментировал ранее министр туризма Алдар Доржиев. - Введенные в 2020 году ограничения на въезд и выезд из страны осложнили положение отрасли, но также позволили раскрыть возможности внутреннего туризма, ранее недооцениваемого. Бурятия одним из первых регионов приступила к реализации чартерной программы, разработанной Ростуризмом. С июля 2020 года к нам регулярно прибывают организованные туристические группы из разных регионов России. Всего на сегодня принято 33 чартерных рейса с 5 тыс пассажиров на борт»у.

Чартерная программа включает посещение двух этнокомплексов: «Степной кочевник», знакомящий с традициями и обычаями бурятской культуры, и «В гостях у семейских». На базе этнокомплексов работают маршруты «Легенды Бурятии» и «Легенды Байкала».

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
туризм проект премия

Все новости

В Бурятии распродают имущество обанкротившихся бизнесменов Алажиновых
24.03.2022 в 13:02
Игорь Шутенков: «Экономика Улан-Удэ должна выстоять и адаптироваться»
24.03.2022 в 12:50
Турпроект из Бурятии получил премию правительства России
24.03.2022 в 12:41
В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей
24.03.2022 в 12:34
В Улан-Удэ найден пропавший Алексей Бондаренко
24.03.2022 в 12:33
В Бурятии начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей
24.03.2022 в 12:01
В Улан-Удэ разыскивают пропавшую женщину
24.03.2022 в 11:56
ВСЖД собирает помощь жителям ДНР и ЛНР
24.03.2022 в 11:39
Выгодное вложение
24.03.2022 в 11:00
В Бурятии выздоровели от «короны» более 114 тыс человек
24.03.2022 в 10:27
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 марта

Читайте также
В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей
На дороги города выйдут дополнительные наряды ДПС
24.03.2022 в 12:34
В Улан-Удэ найден пропавший Алексей Бондаренко
С 8 марта он не выходил на связь с близкими, как  оказалось, бродяжничал

24.03.2022 в 12:33
В Бурятии начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей
Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарств,  лечения или обследований


24.03.2022 в 12:01
ВСЖД собирает помощь жителям ДНР и ЛНР
В Иркутской области и в Бурятии открыто 23 пункта сбора «гуманитарки»
24.03.2022 в 11:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru