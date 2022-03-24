Общество 24.03.2022 в 14:13

В Улан-Удэ предложили сделать льготный проезд для участников боевых действий

С такой инициативой выступил депутат горсовета Вадим Бредний
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Текст: Владимир Пашинюк
В Улан-Удэ предложили сделать льготный проезд для участников боевых действий
Предложение прозвучало во время обсуждения отчета мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова об итогах работы за прошлый год. Депутат горсовета Вадим Бредний поблагодарил градоначальника за то, что он поддержал инициативу о создании льготных проездных. Но отметил, что еще не все категории нуждающихся граждан имеют право на эту льготу.

- Пока что она действует для школьников и для пенсионеров. То есть, мы не все категории нуждающихся охватили. Остались за бортом дети-сироты, инвалиды, многодетные малообеспеченные семьи, студенты. А также – участники боевых действий, - говорил депутат.

По его словам, в свете спецоперации на Украине нужно больше работать над поддержкой тех, кто в ней участвует, а также их семей.

- Я предлагаю в этом году продолжить эту работу. И надеюсь, что мы найдем поддержку в Хурале Бурятии, потому что сложно на уровне муниципального бюджета реализовать эту инициативу. Возможно, стоит обратиться и на уровень Дальневосточного федерального округа, - предложил Вадим Бредний.

Игорь Шутенков, в свою очередь, пообещал рассмотреть эту инициативу.

- Здесь, конечно, добавлять надо. Меры социальной поддержки в новых условиях просто необходимы, - согласился мэр.

Фото: «Номер один»
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