Общество 24.03.2022 в 14:26

Улан-Удэ готовится к сезону ямочного ремонта дорог

Запланированный объем работ на 2022 год составляет 30 тыс. м2
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Текст: Эльвира Долговых
Улан-Удэ готовится к сезону ямочного ремонта дорог
Впервые в этом году специалисты МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» приступят к ремонту внутриквартальных проездов.

Работы стартуют с наступлением благоприятных погодных условий, ориентировочно с середины апреля. Запланированный объем ямочного ремонта на 2022 год составляет 30 тыс. м2, что на 8 тыс. м2 больше, чем в прошлом году.

«В этом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова нам выделяется еще одна «Бецема» для выполнения дополнительных объемов по ямочному ремонту»

- сообщил директор Комбината Владимир Соснин.

Уже проведены закупочные процедуры по приобретению битума, щебня, асфальтобетона.

Сейчас в трех районах города работают комиссии в составе специалистов районных Администраций, Комитета городского хозяйства, МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ». Специалисты объезжают улицы, проводят обследование улично-дорожной сети, составляют внутренние планы для проведения ямочного ремонта.

Напомним, в 2021 году полномочия по выполнению ямочного ремонта на улицах города были переданы Комитету городского хозяйства. За прошлый год Комбинат по благоустройству выполнил ямочный ремонт на магистральных улицах города общей площадью 22 тыс. кв. м. Это на 33 процентов больше, чем в 2020 году, когда ремонт выполняли подрядные организации.
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